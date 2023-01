Toyota Veloz Cross - phương tiện chuyên chở hạnh phúc gia đình Việt

Không chỉ là chiếc MPV 7 chỗ đơn thuần, Toyota Veloz Cross còn đáp ứng các tiêu chí của một mẫu xe gia đình: Rộng rãi, tiện nghi và an toàn 5 sao.

Không chỉ là chiếc MPV đơn thuần, Toyota Veloz Cross có thể đáp ứng các tiêu chí của một mẫu xe gia đình: Rộng rãi, tiện nghi và an toàn 5 sao.

Hiện tại, một chiếc ôtô cho gia đình không chỉ gói gọn trong nhu cầu “đủ chỗ” như trước. Thiết kế hút mắt, tiện nghi đầy đủ, công nghệ hiện đại và các tính năng an toàn dần trở thành bộ tiêu chuẩn khi chọn mua xe gia đình và Toyota Veloz Cross là mẫu xe đáp ứng đủ các tiêu chí này.

Kết thúc tháng 12/2022, Toyota Veloz Cross đạt doanh số 1.228 xe và là một trong những mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc. Với doanh số cộng dồn đạt 13.963 chiếc, tức mỗi tháng bán được xấp xỉ 1.164 xe, Veloz Cross là một trong hai “tân binh” của thị trường ôtô Việt lọt vào danh sách xe bán chạy nhất thị trường trong năm 2022. Đây là thành tích đáng ghi nhận của mẫu xe có mặt trên thị trường từ tháng 3/2022.

“Từ khi Veloz Cross ra mắt tại Indonesia, tôi đã ấn tượng với kiểu dáng của mẫu xe này và quyết định đặt cọc ngay khi Toyota Việt Nam thông báo mở bán dù chưa được thấy xe thực tế. Sau khi nhận xe, tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình”, anh Nguyễn Trung Bảo (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về quyết định mua xe có phần mạo hiểm của mình.

Toyota Veloz Cross được thừa hưởng nhiều đường nét từ 2 mẫu xe gia đình danh tiếng thế giới là RAV4 và Sienna. Những đường nét góc cạnh giúp Veloz Cross trở nên trẻ trung, phá cách nhưng vẫn thanh lịch và cứng cáp, tạo cảm giác vững chãi, yên tâm hơn cho các gia đình.

Một chút sang trọng với lưới tản nhiệt dạng điểm 3D lấy cảm hứng từ Lexus đi cùng cụm đèn trước gọn gàng. Cụm đèn hậu LED trải dài ở đuôi xe mang đến cảm giác cao cấp, thời thượng tương tự những mẫu xe của Lexus, dễ làm hài lòng các gia đình trẻ.

Đầu xe và 2 bên sườn với các chi tiết mạ chrome sang trọng, kết hợp cụm đèn pha full-LED ở phía trước và dải đèn hậu kéo dài ở đuôi xe, mang đến cảm giác cao cấp cho một chiếc MPV phổ thông. Sự cao cấp còn xuất hiện trong cabin nhờ phong cách tối giản cùng các vật liệu được giả vân da.

Với ngoại hình xe 7 chỗ hầm hố, Toyota Veloz Cross dễ gây cho nhiều người cảm giác không linh hoạt trong phố. Thực tế, điều khiển Veloz Cross trong phố không quá khó khăn khi đầu xe thấp không cản tầm nhìn, bán kính quay vòng chỉ 5m, nhỏ hơn cả những mẫu sedan hạng B.

Có thể thấy, Toyota Veloz Cross chinh phục những gia đình trẻ bằng ngoại hình đậm chất SUV. Ngoài ra, không thể không kể đến các trang bị hấp dẫn ở ngoại thất như đèn full-LED thời thượng trước sau, bộ mâm 17 inch phay 2 tone màu cứng cáp và kính chiếu hậu chỉnh điện.

Với Veloz Cross, mẫu xe này gần như đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một ngôi nhà thứ hai, từ trang bị, tiện nghi, hệ thống giải trí đến không gian.

Có cấu trúc 7 chỗ, Veloz Cross cho bạn sự linh hoạt nhờ hàng ghế sau có thể gập xuống, mở rộng khoang hành lý. Veloz Cross cũng có khoảng cách giữa hàng ghế đầu và hàng ghế thứ 2 rộng nhất phân khúc, lên tới 980 mm, và hàng ghế thứ 2 có khả năng trượt tới 240 mm. Nhờ các bố cục linh hoạt, khách hàng có thể tối ưu không gian bên trong xe theo mục đích sử dụng.

Hiện tại, Veloz Cross là mẫu xe duy nhất trên thị trường có chế độ ghế sofa khi ghế trước ngả ra và tạo với ghế sau thành chiếc sofa dài rộng để nghỉ ngơi trong những hành trình dài.

“Khi mua Veloz Cross, tôi chỉ nghĩ đây là mẫu xe đủ chỗ cho gia đình, không để ý đến tính năng ghế sofa. Sau một vài chuyến đi xa, tôi mới nhận ra sự tiện dụng khi vợ tôi không còn than phiền đau lưng như xe trước. Nhờ đó, ‘nóc nhà’ cũng không còn cằn nhằn về quyết định mua xe mạo hiểm của tôi”, anh Bảo nhận xét về ghế sofa - tính năng “ăn điểm” trên Veloz Cross.

Bên cạnh không gian, trang bị tiện nghi là yếu tố không thể thiếu với ngôi nhà thứ hai. Phía sau vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút chức năng là đồng hồ điện tử kích thước 7 inch. Ở trung tâm bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí 9 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Toyota Veloz Cross là một trong những mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị phanh tay điện tử.

“Với giá lăn bánh chưa đến 800 triệu, tôi hoàn toàn hài lòng với trang bị của Veloz Cross. Đặc biệt, cụm đồng hồ có thể thay đổi phong cách hiển thị giúp tôi đỡ bị nhàm chán khi phải lái xe lâu”, anh Thượng Tâm (29 tuổi, TP. Cần Thơ) chia sẻ về chiếc Veloz Cross.

Tính năng sạc không dây trên Veloz Cross cũng khiến nhiều khách hàng hài lòng. Khi bước vào xe, chỉ cần đặt điện thoại vào vị trí sạc là khách hàng có thể duy trì pin cho cả ngày sử dụng. Hệ thống điều hoà tự động trên xe làm việc khá năng suất khi mất chưa đến 5 phút, mọi ngóc ngách trên xe đều được làm mát.

Hạnh phúc có nhiều định nghĩa nhưng riêng với một chiếc ôtô thì hạnh phúc là sự an toàn của các thành viên trong mọi hành trình. Do đó, Toyota đã biến Veloz Cross trở thành một trong những mẫu xe an toàn bậc nhất phân khúc với nhiều tính năng, trang bị hiện đại.

Ngay từ bản tiêu chuẩn, Veloz Cross đã được Toyota trang bị 6 túi khí, hệ thống ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Thông thường, phiên bản tiêu chuẩn của các mẫu xe sẽ bị lược bỏ nhiều tính năng, hay gọi là “cắt option”. Có thể thấy Toyota dành nhiều sự ưu ái cho Veloz Cross khi phiên bản tiêu chuẩn sở hữu gần như đầy đủ các tính năng an toàn phổ biến hiện nay.

Phiên bản cao cấp Veloz Cross Top còn được bổ sung các tính năng: Cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và camera 360 độ. Ở thời điểm ra mắt, Veloz Cross gần như là mẫu xe hiện đại và an toàn nhất trong tầm giá. Thậm chí, danh sách tính năng an toàn trên Veloz Cross còn có thể so sánh với những mẫu xe gầm cao giá trên 1 tỷ đồng .

Là một kỹ sư trẻ ở TP.HCM, anh Hoài Phong (25 tuổi) thường về quê cùng ông bà và bố mẹ mỗi dịp lễ Tết. “Phục vụ người lớn tuổi nên chiếc xe tôi chọn phải thoải mái, tiện nghi và đặc biệt là an toàn. Với 800 triệu ở thời điểm đầu năm 2022, không có nhiều lựa chọn đáp ứng tiêu chí của tôi và Toyota Veloz Cross là một trong số đó. Có đủ 6 túi khí, phanh đĩa trên cả 4 bánh, cảnh báo điểm mù hay camera 360 giúp tôi và gia đình cảm thấy yên tâm hơn ở mỗi hành trình”, chàng kỹ sư trẻ bộc bạch.

Với những tính năng, trang bị hiện đại bậc nhất phân khúc, Toyota Veloz Cross đạt chứng nhận 5 sao của ASEAN NCAP - chương trình đánh giá tiêu chuẩn an toàn ôtô Đông Nam Á. Mẫu xe an toàn 5 sao sẽ là phương tiện chuyên chở hạnh phúc cho các gia đình Việt.

Toyota Veloz Cross đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 658 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 698 triệu đồng cho bản top. Sở hữu mức giá dễ tiếp cận, trang bị đầy đủ và tính năng an toàn hiện đại, không quá khó hiểu khi Toyota Veloz Cross lọt vào danh sách xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2022 (theo công bố mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam).

Vừa qua, Toyota xuất xưởng những chiếc Veloz Cross đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam cùng với Avanza Premio. Được lắp ráp trong nước giúp Veloz Cross giải quyết vấn đề khan hàng do phụ thuộc xe nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu. Như một thông điệp về cam kết chất lượng mạnh mẽ, Toyota dành tặng khách hàng mua xe gói khuyến mại “gia hạn bảo hành” lên 5 năm hoặc 150.000 km từ gói bảo hành tiêu chuẩn chính hãng 3 năm hoặc 100.000 km.