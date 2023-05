Toyota và Daihatsu tạm dừng phân phối xe vì cáo buộc gian lận an toàn

Có hơn 88.000 xe của Daihatsu và Toyota đã được bán ra dính gian lận an toàn. Lô xe mới hiện bị đình chỉ phân phối cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ.

Daihatsu đã xác nhận hãng có những sai phạm trong các bài kiểm tra an toàn va chạm, cụ thể đối với 4 mẫu xe gồm Perodua Axia 2023, Toyota Vios 2023 (còn có tên Toyota Ativ tại thị trường Thái Lan), Toyota Agya và một mẫu xe chưa được ra mắt.

Daihatsu đã thừa nhận những "gian lận" trong quá trình thử nghiệm, đồng thời cho biết có hơn 88.000 xe bị ảnh hưởng đã được bán ra tại các thị trường Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Arab Saudi, UAE, Kuwait và Mexico. Hiện tại, các lô hàng mới của Toyota và Daihatsu đã bị đình chỉ phân phối.

Toyota Vios thế hệ mới dính bê bối gian lận thử nghiệm an toàn.

"Chúng tôi xin lỗi sâu sắc vì đã phản bội lòng tin của khách hàng và các bên liên quan, đồng thời gây ra sự bất tiện và quan ngại lớn", Daihatsu thông báo.

Trong khi đó, tuyên bố của Toyota cho thấy thái độ khắc nghiệt hơn. "Sai phạm của Daihatsu là vấn đề liên quan đến an toàn, là khía cạnh quan trọng nhất của phương tiện. Chúng tôi coi đây là hành động không thể chấp nhận được, phản bội lòng tin của khách hàng. Vì vấn đề này cũng xảy ra với một mẫu xe mang nhãn hiệu Toyota, chúng tôi tin rằng vấn đề không chỉ giới hạn ở Daihatsu", ông Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota cho biết.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tiến hành một cuộc điều tra chi tiết và thu thập kỹ lưỡng các dữ kiện để hiểu rõ tình hình, xác định nguyên nhân thực sự và nỗ lực làm việc để ngăn chặn điều này tái diễn. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời đến công chúng về những sự thật mà chúng tôi biết được sau khi điều tra", ông Toyoda nói thêm.

Daihatsu đã đề cập rằng các lớp lót bên trong cửa ghế trước đã được sửa đổi không đúng cách và vi phạm các quy trình, phương pháp kiếm tra va chạm bên theo quy định. Nói dễ hiểu, hãng đã có những hành động can thiệp nhằm gian lận kết quả kiểm tra an toàn.

Theo Reuters, phần ốp cửa trên những mẫu xe này đã được sửa đổi để giảm thiểu nguy cơ gãy do cạnh sắc và gây thương tích khi túi khí bên bung ra. Sửa đổi, tức là gian lận, trong khi các mẫu xe sản xuất không hề có.

Với các lô xe mới đã bị đình chỉ, Daihatsu và Toyota sẽ "kiểm tra lại" trước sự chứng kiến của cơ quan kiểm chứng, nếu được xác nhận rằng hiệu suất va chạm bên hông tuân thủ các quy định, các lô xe này sẽ tiếp tục được phân phối.

Trong khi đó, các mẫu xe được cho là "gian lận an toàn" đã vượt qua bài kiểm tra nội bộ mà không có sự hiện diện của cơ quan có thẩm quyền. Daihatsu trấn an người dùng rằng vẫn có thể sử dụng bình thường những mẫu xe trong diện ảnh hưởng mà không cần sự can thiệp nào.

Tại thị trường Việt Nam, có không ít mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng của Daihatsu hoặc do Daihatsu sản xuất, tiêu biểu như Toyota Raize, Vios, Avanza và Veloz.