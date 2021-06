Toyota Supra trong phim 'Fast & Furious' có giá hơn nửa triệu USD

Cách đây 20 năm, loạt phim Fast & Furious mở màn với phần đầu tiên có tên The Fast and the Furious. Trong đó, phân cảnh chiếc Toyota Supra màu cam do cố tài tử Paul Walker cầm lái đua tài với mẫu xe cơ bắp Dodge Charger của Vin Diesel đã trở thành biểu tượng cho cả thương hiệu điện ảnh này.