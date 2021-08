Toyota Rush - mẫu SUV an toàn trong phân khúc dưới 700 triệu đồng

Với mức giá hơn 600 triệu đồng, Toyota Rush đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một chiếc SUV: Vận hành êm ái trên phố, có thể vượt địa hình và không gian nội thất rộng rãi.

Thị trường ôtô Việt Nam trong vài năm gần đây ghi nhận sự phát triển của nhóm xe đa dụng 7 chỗ giá bình dân. Trong đó, Toyota Rush ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn trên thị trường tại Việt Nam. Với mức giá hơn 600 triệu đồng, Rush đáp ứng được hầu hết nhu cầu cơ bản của một chiếc ôtô: Chở được nhiều người, không gian nội thất rộng rãi, có thể vận hành trên địa hình khó khăn và an toàn bậc nhất trong phân khúc.

Toyota Rush ra mắt tại Indonesia vào cuối năm 2017 và có mặt ở khắp Đông Nam Á ngay sau đó. Năm 2018, Rush được đưa về Việt Nam và là mẫu xe mở đầu cho phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng.

Là mẫu xe đề cao tính thực dụng, Rush có vẻ ngoài không quá bóng bẩy nhưng bù lại, xe bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ các yếu tố này, Rush được ưa chuộng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Được Toyota giới thiệu là chiếc SUV, Rush không sở hữu kiểu dáng hầm hố, vuông vức thường thấy ở dòng xe này. Thay vào đó, Rush được xây dựng theo hướng dễ nhìn thừa hưởng nhiều đường nét từ Fortuner, có đôi chút hầm hố ở ngoại thất với lưới tản nhiệt nan ngang to bản, các đường gân nổi ở thân xe…

Xe được trang bị khung gầm dạng built-in ladder frame, vừa có ưu điểm trọng lượng nhẹ của khung xe liền (unibody) kết hợp với độ cứng, chịu vặn xoắn tốt của khung xe rời (body on frame). Hiện tại, Rush là mẫu xe duy nhất trong nhóm xe 7 chỗ giá rẻ sử dụng khung gầm này, giúp cải thiện đáng kể khả năng đi off-road.

"Khi lựa chọn chiếc xe đầu tiên cho mình, tôi phân vân khá nhiều mẫu xe. Trong một lần vào đại lý Toyota, tôi ấn tượng ngay với Rush. Mẫu xe này có đầy đủ những thứ tôi cần như trang bị, không gian rộng rãi và khả năng việt dã nhưng mức giá chỉ hơn 600 triệu đồng", anh Trần Hoàng Vũ, người đã sở hữu Rush gần một năm, chia sẻ.

Kích thước nhỏ gọn là lợi thế của Rush khi có thể dễ dàng di chuyển trong đô thị, cũng như bán kính quay đầu nhỏ hơn các đối thủ trong phân khúc.

Mẫu xe của Toyota tiếp tục ghi điểm ở trang bị. Trong nhóm SUV 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng, không có mẫu xe nào sở hữu trang bị đầy đủ hơn Rush.

Ở bên ngoài, Toyota Rush được hệ thống đèn trước/sau bằng LED, mâm 17 inch thiết kế 5 chấu kép dạng xoáy thể thao, ăng-ten dạng vây cá, cánh gió mui tích hợp đèn phanh. Các trang bị đáng chú ý trong xe gồm vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chức năng, màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 7 inch kết nối điện thoại thông minh, dàn âm thanh 8 loa...

"Với tầm giá hơn 600 triệu đồng, Rush là mẫu xe có sức hút nhờ kiểu dáng việt dã to cao. Bên cạnh đó, Rush còn là mẫu xe có trang bị 'tươm tất' trong tầm giá", reviewer Kenz Nguyễn nhận xét.

Khả năng vận hành thực tế của xe mới là yếu tố được quan tâm nhiều nhất. Có danh sách trang bị khá tốt, khả năng vận hành của Rush có thực sự thu hút người dùng?

Ở thời điểm ra mắt, Rush từng bị nhiều hoài nghi khi chỉ được trang bị động cơ 1.5L cho ra công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm. Thực tế, động cơ 2NR-VE 1.5L vẫn đủ sức "kéo" chiếc xe 7 chỗ do Rush có khối lượng khá nhẹ - chỉ khoảng 1.290 kg. Không nhiều người yêu cầu gia tốc hay tốc độ tối đa của một mẫu xe đô thị 7 chỗ phải thật sự nhanh. Thay vào đó, yếu tố được quan tâm hàng đầu là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế, Rush chỉ tốn khoảng 5,8-6 lít xăng cho quãng đường 100 km - con số khá tiết kiệm đối với mẫu SUV.

Với mẫu xe phục vụ gia đình, êm ái là yếu tố được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là gia đình có người lớn tuổi hay trẻ em. Ở Rush, sự êm ái được cải thiện nhờ hệ thống treo. Xe có hệ thống treo trước dạng MacPherson và dàn treo sau liên kết đa điểm. Sự kết hợp này mang đến sự êm ái cho xe và cũng giúp xe trở nên chắc chắn hơn khi cần chở "full tải" mà không gặp tình trạng chòng chành.

Bên cạnh khung gầm built-in ladder frame, Rush được trang bị hệ dẫn động cầu sau dạng cứng, giúp vượt địa hình dễ dàng hơn. Khoảng sáng gầm 220 mm cùng góc thoát trước/sau lớn, hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp xe cải thiện khả năng off-road. Chính khả năng off-road của Rush đã thu hút nhóm khách hàng trẻ trước đây chỉ chuộng những mẫu xe có thiết kế cá tính.

"Tôi và nhóm bạn thân thường xuyên đi Đà Lạt dịp cuối tuần. Với Rush, tôi không còn lo lắng khi bạn tôi muốn vào sâu trong rừng hay chạy qua con suối nhỏ", anh Minh Phạm, doanh nhân 9X chia sẻ.

Rush có các số đo kích thước dài, rộng, cao là 4.435 x 1.695 x 1.705 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.685 mm - chỉ nhỉnh hơn Vios đôi chút. Đừng để kích thước bên ngoài của Rush đánh lừa!

Dù kích thước tổng thể không quá lớn, khoang nội thất của Rush vẫn cho cảm giác rộng rãi dù có đến 7 chỗ. Hãng xe Nhật có cách bố trí thông minh, tinh tế, giúp tiết kiệm không gian. Qua trải nghiệm, hàng ghế thứ 2 cho không gian khá rộng rãi. Hàng ghế thứ 3 vẫn đáp ứng được người trưởng thành dù không gian bị bó hẹp hơn hàng ghế thứ 2. Khoảng để chân và khoảng sáng trên đầu của hàng ghế thứ 2 khá thoải mái cho người cao 1,7 m.

Khi không sử dụng, hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 và hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50. Nhờ vậy, bạn có thể vận chuyển những vật dụng to lớn như xe đạp địa hình, túi golf…

Khả năng an toàn còn là yếu tố được đánh giá cao ở Rush. Toyota Rush là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc được chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Bên cạnh đó, Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu 6 túi khí, các mẫu xe khác chỉ có 2 túi khí trước. Xét rộng ra trong nhóm xe dưới 1 tỷ đồng , Rush cũng thuộc top những mẫu xe an toàn nhất.

"Mua xe phục vụ gia đình, tôi không quan tâm quá nhiều đến trang bị bên ngoài, động cơ... Điều tôi quan tâm là cảm giác ở nội thất và tính năng an toàn. Tôi khá ấn tượng với tính năng an toàn của Rush nên đã xuống tiền ngay với mẫu xe này", anh Nguyễn Văn Hải (TP.HCM) nói về lý do mua Toyota Rush.

Giá bán cũng là điểm cộng của mẫu SUV Nhật Bản. Toyota Rush đang được phân phối với duy nhất phiên bản S 1.5AT, có giá 634 triệu đồng. Khách hàng mua xe từ nay đến cuối năm còn nhận được một năm gói bảo hiểm vàng trị giá 8,7 triệu đồng.

Nhìn chung, Toyota Rush là mẫu SUV đô thị "không có gì để chê" trong tầm giá dưới 700 triệu đồng. Không chỉ an toàn trên phố, Rush còn đáp ứng được những cung đường khó khăn, cần đến khả năng off-road.