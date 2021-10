Toyota Rush - chiếc xe đầu tiên cho người mới sử dụng SUV

Không chỉ là mẫu xe chạy phố an toàn, Rush còn đáp ứng được những cung đường khó khăn, cần khả năng off-road nhưng chi phí sở hữu chỉ dưới 700 triệu đồng.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của người dân Việt Nam đảo lộn, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ôtô trở thành phương tiện cá nhân an toàn trong thời kỳ mới, vừa có không gian riêng tư nhất định, vừa giữ được khoảng cách an toàn để tránh lây lan dịch bệnh.

Vài năm gần đây, nhóm xe gầm cao được người tiêu dùng Việt chú ý hơn. Đáp ứng nhu cầu đó, các hãng xe cho ra mắt ngày càng nhiều các mẫu SUV, bán tải, MPV nâng gầm tại Việt Nam. Trong đó, nhóm SUV phát triển mạnh mẽ nhất khi bao phủ toàn bộ phân khúc, từ bình dân đến siêu sang.

Không khó để tìm ra một mẫu SUV 7 chỗ tiện dụng, đầy đủ trang bị, nhiều tính năng an toàn với mức giá trên 1 tỷ đồng . Tuy nhiên, một mẫu xe như vậy rất khó tìm trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng . Toyota Rush là mẫu xe thỏa mãn các tiêu chí trên nhưng mức giá lại thấp hơn nhiều.

Cách đây đúng 3 năm, Toyota giới thiệu Rush tại thị trường Việt Nam. Khi đó, Rush là một trong những đại diện đầu tiên của nhóm xe đa dụng 7 chỗ giá bình dân. Dù còn khá non trẻ tại Việt Nam, Rush lại là mẫu xe “nổi đình nổi đám” tại các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Philippines…

Nói về Rush, điều đầu tiên gây ấn tượng với người tiêu dùng Việt là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ hiếm hoi có giá bình dân - chỉ 634 triệu đồng. Ở thời điểm ra mắt vào năm 2018, Rush là mẫu xe duy nhất trong nhóm SUV 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng. Rõ ràng khi ôtô ngày càng dễ tiếp cận, người dùng sẽ ưu tiên chọn mẫu xe thực dụng, chở được nhiều người và có giá phù hợp nhất. Và Rush là một trong những sự lựa chọn đó.

Đánh đổi cho nhu cầu thực dụng, Rush không sở hữu kiểu dáng ấn tượng như các mẫu xe “đàn anh”. Do đó, Rush được đánh giá là có thiết kế khá hiền. Dù không bóng bẩy, Rush vẫn đảm bảo yếu tố dễ nhìn cơ bản trên một mẫu xe của Toyota. Dễ dàng nhận ra thiết kế của Rush được pha trộn giữa Innova và Fortuner.

Dù “hiền lành”, Rush vẫn có đôi chút hầm hố ở ngoại thất nhờ lưới tản nhiệt hình thang với các nan to bản, hệ thống đèn vuốt về 2 bên. Thân xe có các đường gân guốc, tô điểm thêm nét khỏe mạnh cho mẫu xe này.

Không nhiều mẫu xe trong phân khúc có đầy đủ trang bị ngoại thất như Rush. Mẫu xe 7 chỗ có hệ thống đèn trước/sau sử dụng công nghệ LED, mâm 17 inch 5 chấu kép dạng xoáy, ăng-ten vây cá, cánh gió mui tích hợp đèn phanh.

Toyota Rush có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.695 x 1.705 mm, chiều dài cơ sở 2.685 mm. So với các đối thủ trong phân khúc, mẫu xe Nhật Bản dễ dàng di chuyển trong đô thị nhờ kích thước vừa phải cũng như bán kính quay đầu nhỏ.

Bên trong khoang lái, Toyota Rush gây ấn tượng với kiểu phố i 2 tone màu tương phản. Các phím chức năng trên bảng táp-lô được mạ bạc giúp nội thất trông cao cấp hơn trong khi chìa khóa là loại thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Tương tự bên ngoài, nội thất của Rush cũng khá đầy đủ với vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chức năng, màn hình thông tin giải trí 7 inch cảm ứng, dàn âm thanh 8 loa… Rush được trang bị cửa gió điều hòa phía sau giúp không khí mát lạnh được phân bố đều trong xe.

Dù kích thước tổng thể không quá lớn, Rush vẫn đảm bảo không gian nội thất rộng rãi, thoải mái nhờ cách bố trí thông minh. Hàng ghế thứ 2 và 3 đủ không gian để chân và khoảng sáng trên đầu cho người trưởng thành. Khoang hành lý đủ chỗ chứa cho nhu cầu của một gia đình.

Bên cạnh đó, hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể được gập linh hoạt 60:40 và 50:50 tăng khả chở đồ, phục vụ cho những chuyến đi chơi xa của gia đình. Với không gian rộng rãi, Rush có thể chở được các vật dụng lớn như xe đạp, túi golf…

Tính năng an toàn là yếu tố “đáng đồng tiền bát gạo” trên Toyota Rush. Rush là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc đạt chứng nhận an toàn 5 sao của tổ chức ASEAN NCAP. Mẫu xe 7 chỗ của Toyota còn là cái tên duy nhất trong phân khúc sở hữu 6 túi khí, các mẫu xe khác chỉ có 2 túi khí trước.

Các tính năng còn lại của Rush gồm phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Nếu xét cả nhóm xe SUV dưới 1 tỷ đồng , Rush cũng thuộc top những mẫu xe an toàn nhất.

Trang bị, tính năng an toàn đầy đủ đi kèm mức giá dưới 700 triệu, Rush là sự lựa chọn của nhiều người trẻ mới mua xe lần đầu. "Với ngân sách 700 triệu đồng, tôi không có nhiều lựa chọn trong nhóm SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, nhà tôi sắp có em bé nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu và Rush là mẫu xe duy nhất đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi", anh Mạnh Huy, nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ lý do mua Toyota Rush.

Cung cấp sức mạnh cho Rush là động cơ 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng. Khối động cơ này sản sinh công suất 102 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.200 vòng/phút.

"Chỉ mạnh hơn 100 mã lực nhưng có đến 7 chỗ ngồi, tôi từng nghi ngờ về hiệu suất vận hành của Rush. Sau vài tháng sử dụng, tôi dẹp bỏ hoàn toàn định kiến ban đầu về Rush. Sức mạnh của xe ở mức đủ dùng và còn khá tiết kiệm nhiên liệu", anh Thế Bảo nhận xét về sức mạnh của Rush sau nửa năm sử dụng.

Rõ ràng, nhiều người có quyền nghi ngờ về hiệu suất của mẫu xe 7 chỗ khi công suất chỉ khoảng 100 mã lực. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là ý đồ của nhà sản xuất. Một mẫu xe 7 chỗ hoạt động chủ yếu trong đô thị thì động cơ có quá mạnh cũng không có nhiều lợi ích. Nhóm khách hàng mua xe bình dân lại rất quan tâm đến vấn đề hao xăng. Do đó, động cơ vừa đủ cho mẫu xe 7 chỗ nhưng mức tiêu hao chỉ khoảng 5,5-5,8 lít/100 km là sự kết hợp tối ưu nhất.

Trên phố là vậy, còn đối với địa hình phức tạp, Rush có phải mẫu xe “dễ bắt nạt”? Động cơ 1.5L của Rush vẫn đáp ứng được các dạng địa hình khó khăn nhờ hệ dẫn động cầu sau dạng cứng và hộp số tự động 4 cấp. Thực tế trải nghiệm, Rush có khả năng tăng tốc và leo dốc khá tốt ngay cả khi chở đủ 7 người và hành lý.

Khả năng đi địa hình của Rush còn đến từ khung gầm built-in ladder frame. Loại khung này vừa có lợi thế khối lượng nhẹ của khung xe liền (unibody/monocoque) và độ cứng vững, chịu lực vặn xoắn tốt của khung xe rời (body on frame).

Với khoảng sáng gầm 220 mm cùng góc thoát trước/sau lớn, xe dễ dàng vượt qua những nơi có địa hình phức tạp. Hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn. Không nhiều mẫu xe đa dụng 7 chỗ cùng tầm giá với Rush có thể "tự tin" đi off-road như mẫu xe của Toyota. Đây chính là yếu tố thu hút của Rush đối với khách hàng trẻ, những người ưa thích phiêu lưu, khám phá.

Toyota Rush được đánh giá là mẫu xe "đắt" khi hội tụ đủ các yếu tố như ngoại hình dễ nhìn, nội thất rộng rãi, động cơ ổn định, tiết kiệm và đầy đủ trang bị, tính năng an toàn.

Hiện tại, Rush được phân phối duy nhất phiên bản S 1.5AT có giá 634 triệu đồng - thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc. Nhìn chung, Toyota Rush là mẫu SUV đô thị hoàn hảo trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, khi hội tụ đủ các yếu tố về giá cả, thiết kế, hiệu quả sử dụng và các tính năng giải trí, an toàn.