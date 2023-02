Toyota Raize, Mazda3 và Ford Territory gây bất ngờ trong tháng đầu năm

Ford Territory cũng trở thành cái tên được ưa chuộng nhất phân khúc SUV hạng C khi vượt qua hàng loạt cái tên "sừng sỏ" tại thị trường ôtô Việt như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay phần nào đó là Honda CR-V. Thực tế, "tân binh" Territory từng có màn chào sân ấn tượng trong tháng đầu mở bán với doanh số trên 1.000 xe và dẫn đầu phân khúc ở thời điểm tháng 11/2022. Sang tháng cuối cùng của năm vừa rồi, Territory chỉ chịu thua 26 xe so với doanh số của Honda CR-V do ảnh hưởng khá lớn từ chương trình ưu đãi phí trước bạ. Hiện, Ford Territory đang được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá niêm yết dao động trong khoảng 822-935 triệu đồng.