Toyota Prius c 2021 ra mắt, phiên bản cỡ nhỏ của Toyota Prius

Ngoại hình của Prius c vẫn là dạng hình hộp nhưng có thêm vài điểm nhấn. Đèn pha LED mỏng hơn, đèn định vị hình chữ C ẩn bên trong. Khung lưới tản nhiệt hình chữ U, các nếp gấp trên cột C tạo cảm giác cao cấp. Đèn hậu cũng có họa tiết hình chữ C, tạo sự liền mạch với cánh gió sau.