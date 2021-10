Toyota hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Corolla Altis trong tháng 10

Là chiếc xe bán chạy nhất thế giới của Toyota qua 12 thế hệ, Corolla Altis tăng thêm sức nóng trong tháng 10 với khuyến mại hỗ trợ phí trước bạ lên đến 40 triệu đồng.

Được giới thiệu tại Việt Nam năm 1996, Corolla Altis nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường nhờ ngoại hình năng động thể thao, nội thất tiện nghi cùng nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái.

Tính đến tháng 9, doanh số bán cộng dồn tại thị trường Việt đạt gần 79.000 xe. Có nhiều lý do để khẳng định Corolla Altis là mẫu xe thành công nhất trong suốt hành trình phát triển của Toyota.

Corolla - mẫu xe bán chạy nhất suốt 12 thế hệ Toyota

Corolla Altis ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/1966 tại Nhật Bản, thuộc dòng sedan 5 chỗ nhỏ gọn và sử dụng động cơ 1L. Sau 2 năm, sản lượng hàng năm đã tăng gấp đôi từ 480.000 lên 1,1 triệu xe.

Đến tháng 8 năm nay, Corolla Altis lập cột mốc 50 triệu xe bán ra trên toàn cầu, trở thành mẫu xe thành công nhất suốt 12 thế hệ Toyota và là một trong những chiếc xe bán chạy hàng đầu thế giới. Theo thống kê, cứ 5 chiếc Toyota được tạo ra thì có một chiếc là Corolla.

Có mặt tại hơn 150 quốc gia, mẫu sedan 5 chỗ này sở hữu nhiều ưu thế để chinh phục khách hàng, trong đó phải kể đến ngoại hình bắt mắt. Phiên bản Corolla Altis 2020 mới nhất không chỉ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế năng động, thể thao đặc trưng, mà còn được nâng cấp với cản trước cùng nẹp hông cải tiến, tạo nên đường khí động học sang trọng, lịch lãm cho xe.

Corolla Altis 2020 thừa hưởng phong cách thể thao như các phiên bản tiền nhiệm.

Trên phiên bản Corolla Altis 1.8G CVT ra mắt năm 2020, cụm đèn trước full LED và đèn pha tự động bật/tắt là những điểm nhấn được giới chuyên môn đánh giá cao. Bộ mâm xe cũng được nâng cấp kích thước từ 16 inch lên 17 inch trên phiên bản Corolla Altis 1.8G CVT, từ 15 inch lên 16 inch trên phiên bản Corolla Altis 1.8E CVT.

Về phần nội thất, phiên bản Corolla Altis 1.8E CVT được cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng như: Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm; điều hòa tự động, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da sang trọng; hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ. Cả hai phiên bản Corolla 2020 được trang bị Apple Car Play và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng.

Nội thất hiện đại, sang trọng trên Corolla Altis.

Không chỉ đầu tư về nội ngoại thất, Corolla Altis phiên bản 1.8G CVT còn được nâng cấp an toàn kết hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Xe bổ sung tính năng khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống cân bằng góc chiếu tự động, trang bị camera lùi, gạt mưa tự động, gập gương tự động, gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Bên cạnh đó, Corolla Altis được trang bị nhiều tính năng an toàn để mang tới cảm giác an tâm cho khách hàng, gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC) và 7 túi khí tiêu chuẩn. Với những trang bị này, mẫu sedan nhà Toyota đạt được 5 sao theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn ASEAN NCAP.

"Chuyển mình" trong tháng 10 với khuyến mại lớn

Sau giai đoạn giãn cách xã hội, cả nước từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới cũng là thời điểm nhu cầu lên đời ôtô của người dân tăng mạnh dịp cuối năm. Nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cấp phương tiện di chuyển để chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, Toyota Việt Nam tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 10.

Cụ thể, thay vì nhận gói khuyến mãi 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua Corolla Altis từ nay đến 31/10 được áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá 40 triệu đồng cho tất cả phiên bản.

Bên cạnh gói ưu đãi dành cho người mua xe mới, hãng hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng, phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả khách hàng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng từ 1/10 đến 30/11 tại hệ thống 75 đại lý trên toàn quốc.

Khách hàng mua Corolla Altis từ nay đến 31/10 được tặng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40 triệu đồng.

Từ đầu tháng 10, các đại lý Toyota đã triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn dịp cuối năm như giúp khách hàng trải nghiệm mẫu xe mới, tặng quà may mắn... Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đẩy mạnh hoạt động trực tuyến, giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu, sửa chữa khẩn cấp…

Sau 1/4 thế kỷ ra mắt tại Việt Nam, Corolla Altis đã khẳng định được vị thế nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, tính an toàn, thẩm mỹ, công nghệ, độ tin cậy và bền bỉ. Với chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ của Toyota Việt Nam trong tháng 10, khách hàng có thể yên tâm mua xe để chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những chuyến đi ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu.

Cũng trong tháng 10, khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ nhận được ưu đãi tới 24,5 triệu đồng khi mua xe Vios và 19,35 triệu đồng khi mua xe Fortuner Legender, tùy từng phiên bản và màu ngoại thất. Từ nay đến hết ngày 31/12, Toyota Việt Nam vẫn áp dụng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Wigo và Rush.