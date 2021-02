Toyota Fortuner 2021 có giá từ 41.400 USD tại Malaysia

Sau một tháng mở đặt hàng, Toyota Fortuner 2021 chính thức được ra mắt tại Malaysia. Mẫu SUV này có 3 phiên bản, gồm 2.7 SRZ AT 4×4 ( 42.500 USD ), 2.8 VRZ AT 4×4 ( 50.200 USD ). Riêng bản 2.4 AT 4×4 có giá 41.400 USD chỉ được phân phối tại các bang Sabah, Sarawak và Labuan.