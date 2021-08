Toyota dẫn đầu doanh số xe du lịch nửa đầu năm

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm, Toyota đạt doanh số 29.239 xe du lịch, chiếm thị phần số một với 21,6%.

Được lòng người dùng Việt nhờ mang đậm triết lý thiết kế Nhật Bản, các dòng xe Toyota có độ bền cao, cảm giác chắc chắn, tiết kiệm nhiên liệu và đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu di chuyển hàng ngày của người Việt. Đây là lý do khiến thương hiệu này nắm giữ vị thế số một trên thị trường xe du lịch tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay.

Dẫn đầu doanh số xe du lịch 6 tháng đầu năm

Nửa đầu năm, Toyota Việt Nam đã xuất xưởng 19.678 xe, đưa số sản xuất tích lũy đạt 593.770 xe. Doanh số bán hàng tính đến hết tháng 6 đạt 29.239 xe, dẫn đầu thị trường xe du lịch với tỷ trọng 21,6%, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những lý do giúp Toyota vươn lên dẫn đầu thị trường là sự xuất hiện của Vios 2021 với phiên bản cập nhật vào tháng 2. Ở lần nâng cấp này, bên cạnh việc chăm chút ngoại hình, Vios được trang bị nhiều tính năng an toàn. Bản G và E CVT bổ sung tính năng đèn báo phanh khẩn cấp, bản E MT lần đầu trang bị cảm biến lùi, bản G có thêm hệ thống tự động khóa cửa theo tốc độ. Vios còn trang bị dây đai an toàn 3 điểm ở cả 5 vị trí ngồi, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách bên trong khoang cabin.

Vios 2021 chinh phục nhiều khách hàng Việt.

Kết quả, 2 tháng sau đó, mẫu xe này dẫn đầu về doanh số bán phân khúc sedan hạng B. Kết thúc tháng 6, Vios duy trì vị thế số một ở phân khúc này với 2.014 xe, tạo đà chinh phục danh hiệu xe bán chạy nhất 2021.

Có nhu cầu mua ôtô phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, anh Hoàng Khánh (35 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ trước đây chưa từng có ý định chọn Vios. “Ở đời trước, Vios hay bị chê giống thùng tôn, thiết kế có phần già và cảm giác lái hơi ‘hiền’ do đề cao tính thoải mái. Phần cách âm không được đánh giá cao, thiếu tính năng cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi hay camera lùi”.

Tuy nhiên, anh Khánh dần xóa bỏ định kiến này khi Vios đời mới nhất được Toyota trang bị nhiều tính năng để đảm bảo tiêu chí an toàn cho xe gia đình. “Xe đạt chứng chỉ an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP, lại còn có dây đai an toàn 3 điểm ở cả 3 vị trí hàng ghế sau cho hành khách. Đặt tiêu chí an toàn là trên hết, tôi quyết định mua Vios 2021 làm phương tiện di chuyển hàng ngày cho cả nhà”.

Bên cạnh Vios 2021, mẫu xe Corolla Cross cũng chinh phục nhiều khách hàng Việt khi thường xuyên nằm trong top mẫu xe bán chạy nhất.

Vios 2021 được trang bị nhiều tính năng và đảm bảo các tiêu chí an toàn dành cho xe gia đình.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thời dịch

Với hơn 26 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota chinh phục khách hàng không chỉ bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh của sản phẩm, mà còn nhờ hệ thống dịch vụ trải rộng cả nước, phụ tùng sẵn có và quy trình hoạt động chặt chẽ.

Thừa hưởng tinh thần và văn hóa truyền thống Nhật Bản, Toyota đã mang dịch vụ chăm sóc khách hàng thấm nhuấn triết lý Omotenashi (lòng hiếu khách) đến Việt Nam. “Phục vụ tận tâm” được hãng đặt làm kim chỉ nam, trở thành tinh thần cốt lõi và xuyên suốt.

Sử dụng Vios 2 năm, anh Mạnh Công (Hải Phòng) chia sẻ: “Mỗi lần cần bảo dưỡng xe, tôi đều đặt lịch hẹn trước để tiết kiệm thời gian. Sau khi giao xe cho người phụ trách, tôi ngồi ở phòng chờ có đồ ăn nhẹ và màn hình để theo dõi quá trình xe được bảo dưỡng trong xưởng dịch vụ. Có lần đi công tác tại Lào Cai, đúng kỳ bảo dưỡng nên tôi làm luôn ở đó. Mọi dữ liệu về xe được đồng bộ trên hệ thống nên không có vướng mắc gì”.

Trong 6 tháng đầu năm, Toyota đã khai trương 7 đại lý mới, nâng tổng số đại lý lên 75, đặt tại 36 tỉnh thành trên cả nước. Từ khi hoạt động tại Việt Nam đến nay, thương hiệu này đã chào đón tổng cộng hơn 671.000 lượt khách hàng, nâng tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng của Toyota lên con số 14 triệu.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện các chương trình đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý thực hiện nhiều chương trình thiết thực giúp đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên như đẩy mạnh hoạt động tư vấn trực tuyến, giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu, sửa chữa khẩn, bảo dưỡng xe linh động. Hãng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ôtô của người Việt.