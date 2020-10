Toyota Corolla Cross tạo đột phá với doanh số 1.154 xe trong tháng 9

Corolla Cross sớm thu về kết quả khả quan với doanh số 1.154 chiếc trong tháng 9.

Corolla Cross nhanh chóng thu về kết quả kinh doanh khả quan sau khi trình làng người dùng Việt. Tháng 9, mẫu SUV của Toyota đạt doanh số 1.154 chiếc, doanh số cộng dồn kể từ khi ra mắt đầu tháng 8 là 1,371 xe. Tuy vậy, hơn 1.000 xe bán ra trong tháng 9 chưa phải là con số đầy đủ của mẫu xe này. Theo nhà sản xuất, xe được ra mắt vào tháng đầu tháng 8, nhưng đến giữa tháng 8 mới bắt đầu giao các phiên bản 1.8HV và 1.8V, trong khi phiên bản 1.8G trình làng vào giữa tháng 9.

Bên cạnh việc đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu của Corolla Cross là những đổi mới trong chiến lược phát triển sản phẩm của Toyota tại Việt Nam.

Những năm qua, thị trường ôtô Việt phát triển nhanh chóng về cả sản lượng, doanh số và mẫu mã sản phẩm. Cùng với đó là lớp khách hàng mới trẻ trung, hiện đại và am hiểu công nghệ hơn. Do vậy, ôtô giờ đây không đơn thuần đóng vai trò phương tiện di chuyển, mà còn phải bắt kịp xu hướng về trang bị tiện nghi và an toàn.

Trong khi đó, không ít mẫu ôtô Toyota trước kia bị gắn mác “thùng tôn di động”, với lượng trang bị, công nghệ hạn chế, đặc biệt là các hệ thống an toàn. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng xe “Toy” chỉ phù hợp với những người đứng tuổi, cần một phương tiện di chuyển bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, giữ giá và có tính thanh khoản cao. Với nhóm khách hàng trẻ và những người chú trọng option, đây chưa phải sự lựa chọn hấp dẫn.

Sự xuất hiện của Corolla Cross tại thị trường là minh chứng cho thấy nỗ lực xóa tan định kiến xe Toyota bền vì không có gì để hỏng. Với gói Toyota Safety Sense (TSS), Corolla Cross giờ đây có thể tự tin so kè với các đối thủ về mặt trang bị an toàn. Mẫu SUV cũng mở đầu cho chiến dịch nâng cấp tính năng an toàn trên nhiều sản phẩm mới của Toyota như Hilux 2020 hay Fortuner2021.

Nếu phiên bản 1.8HV thu hút khách hàng nhờ công nghệ Hybrid có doanh số vượt mong đợi, thì phiên bản 1.8G lại có điểm cộng là giá bán hợp lý, trang bị nhiều tính năng tiện ích và hiện đại. Đối với những mẫu xe khác, phiên bản tiêu chuẩn thường bị cắt nhiều lựa chọn nhưng Toyota đã làm điều ngược lại.

Không chỉ giúp Toyota bắt kịp các hãng khác trong cuộc chạy đua trang bị, Corolla Cross còn đóng vai trò tiên phong trong nhóm xe thân thiện với môi trường. Đây là mẫu xe phổ thông phân phối chính hãng đầu tiên ở thị trường nội địa được trang bị động cơ Hybrid thực thụ. Tại Việt Nam, phân khúc xe xanh gần như còn bỏ ngỏ và hiện là sân chơi riêng của Toyota.

Hãng xe Nhật Bản Toyota cũng bị chê trách vì chậm chạp trong việc nâng cấp sản phẩm. Sau khi ra mắt ở những quốc gia láng giềng như Thái Lan hay Indonesia, các mẫu xe mới của Toyota thường mất trên dưới một năm để có thể cập bến thị trường nội địa.

Tuy nhiên, với việc nhanh chóng giới thiệu Corolla Cross tới người dùng trong nước dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc chỉ một tháng sau ngày ra mắt toàn cầu, Toyota cho thấy sự chú trọng lớn hơn dành cho thị trường Việt. Hãng xe Nhật Bản cũng chứng tỏ đây không phải sự thay đổi nhất thời khi tiếp đó, Hilux 2020 và Fortuner 2021 cũng sớm được đưa về ít tháng sau khi trình làng trên thế giới.

“Mua bia kèm lạc” - tình trạng ép khách mua xe kèm bộ phụ kiện tại các đại lý đã được Toyota xử lý triệt để hơn khi Corolla Cross ra mắt. Dẫu biết đây không phải câu chuyên một sớm một chiều, song động thái phản hồi nhanh chóng và rốt ráo từ phía Toyota cũng thể hiện mong muốn thay đổi quan niệm người dùng.

Những điều đổi khác kể trên phần nào cho thấy Corolla Cross là một sản phẩm chiến lược, được Toyota chăm chút kỹ lưỡng. Đồng thời, Corolla Cross cũng đánh dấu sự thay đổi lớn của Toyota tại Việt Nam: thức thời, nhanh chóng bắt kịp xu hướng và biết lắng nghe người dùng hơn.

Có thể xem Corolla Cross là mẫu xe tiên phong trong cuộc đua trang bị và công nghệ của Toyota tại Việt Nam. Với Corolla Cross, hãng xe Nhật Bản đã mang đến sự cải tiến, đổi mới triệt để thay vì những nâng cấp nhẹ và hời hợt.

Toyota Corolla Cross được trang bị đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất của Toyota. Nổi bật trong số đó là gói an toàn Toyota Safety Sense.

Công nghệ an toàn đang là xu hướng của thị trường ôtô trong năm 2020. Toyota là một trong những hãng xe nhanh chóng bắt nhịp, với gói Toyota Safety Sense (TSS) được trang bị trên Corolla Cross 1.8V và 1.8 HV. Đây cũng là mẫu xe Toyota đầu tiên tại Việt Nam sở hữu TSS, trước khi gói an toàn này xuất hiện trên Hilux và Fortuner mới.

Hệ thống an toàn TSS được trang bị trên Corolla Cross thuộc thế hệ thứ 2 mới nhất, bao gồm các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) và điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB).

Đây đều là những tính năng hỗ trợ đắc lực cho người lái, đặc biệt trên đường cao tốc và trong những hành trình dài. TSS không chỉ giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng, thoải mái hơn mà còn giúp bảo đảm an toàn tối đa cho hành khách, người đi bộ và các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Toyota Corolla Cross cũng sở hữu đầy đủ các tính năng hữu ích khi di chuyển trong đô thị chật hẹp, đông đúc với camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay cảm biến đỗ xe.

Toyota Corolla Cross được phát triển dựa trên nền tảng TNGA-C, tương tự Corolla, CH-R và chiếc SUV sang Lexus UX. TNGA là kiến trúc mang định hướng thiết kế toàn cầu mới, được sử dụng trên nhiều mẫu xe Toyota và Lexus.

Ra mắt cuối năm 2015, so với các nền tảng cũ của Toyota, TNGA có chi phí sản xuất thấp hơn, đồng thời cải thiện độ cứng vững của khung gầm và giảm trọng tâm xe, mang lại độ ổn định, êm ái và khả năng bám đường tốt hơn. Song song đó, nền tảng TNGA-C cũng giúp Toyota Corolla Cross có không gian nội thất rộng rãi. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.640 mm, tốt hơn các mẫu B-SUV và tiệm cận những chiếc C-SUV 5 chỗ.

Với vai trò tiên phong của mình, Toyota Corolla Cross 1.8HV bước đầu cho thấy những lợi ích thực tế của các mẫu xe Hybrid.

Kết hợp cùng động cơ xăng 1.8L (97 mã lực, 142 Nm), động cơ điện cung cấp thêm cho xe 53 mã lực công suất và 163 Nm mô-men xoắn. Hệ thống Hybrid của Toyota Corolla Cross là loại tự sạc trong lúc xe di chuyển, khi người lái phanh, xuống dốc hoặc giảm tốc độ. Nhờ vậy, Corolla Cross phù hợp hơn với cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, nơi hệ thống trạm sạc chưa phổ biến.

Động cơ xăng và điện của xe có thể hoạt động độc lập hoặc đồng thời một cách tự động, quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng và mượt mà. Khi di chuyển ở dải tốc độ thấp, động cơ điện sẽ vận hành độc lập, mang lại sự yên tĩnh và giảm thiểu lượng khí thải CO2. Với dải tốc độ cao hoặc các tình huống tăng tốc, động cơ xăng và điện sẽ cùng được kích hoạt để có hiệu năng tối ưu.

Bên cạnh đó, tính năng EV Mode cũng giúp Corolla Cross có khả năng vận hành hoàn toàn bằng năng lượng điện khi pin được sạc đầy tới mức độ nhất định. Đây là giải pháp hữu hiệu trong lúc xe hết xăng, đặc biệt trên những hành trình dài.

Tựu trung, công nghệ Hybrid mang đến trải nghiệm lái khác biệt, yên tĩnh, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Kiểm nghiệm thực tế cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Corolla Cross vào khoảng 4,7 lít/100 km.

Sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại, bắt mắt và trung tính, Toyota Corolla Cross phù hợp với cả người dùng nam và nữ, mua xe phục vụ cá nhân hoặc gia đình.

Được phân phối với 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV cùng giá bán 720-910 triệu đồng, Toyota Corolla Cross là phương án khả thi cho nhiều mức ngân sách. Các option tương đồng phiên bản bán tại thị trường nước ngoài giúp Corolla Cross có giá bán hợp lý so với lượng trang bị. Nhờ đó, xe có thể cạnh tranh tốt cùng các đối thủ trong nhóm B-SUV, đồng thời “vợt” khách ở phân khúc C-SUV.

Phiên bản Corolla Cross 1.8G thấp nhất vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi và tính năng an toàn hữu ích như ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, màn hình 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, Cruise Control, ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến trước/sau, camera lùi và 7 túi khí.

Trong khi đó, phiên bản Corolla Cross 1.8V đáp ứng nhu cầu cao hơn về hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái với gói Toyota Safety Sense. Phiên bản Hybrid 1.8HV cao nhất là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng chú trọng công nghệ và tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Sự đầy đủ và đa dạng này góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu của Toyota Corolla Cross tại thị trường Việt Nam, với doanh số gần 1.400 xe sau 2 tháng kể từ ngày ra mắt.