Toyota Corolla Altis mới - động cơ hybrid, giá cao nhất 860 triệu đồng

Thế hệ mới của dòng xe Toyota Corolla Altis được bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cùng giá bán lần lượt là 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu đồng.

Hơn 3 năm kể từ khi được ra mắt toàn cầu, thế hệ mới của Toyota Corolla Altis mới được trình làng tại Việt Nam. Dù đi sau khá nhiều thị trường khác trong khu vực, sự xuất hiện của Altis mới được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số của dòng xe này, khi thế hệ "tiền nhiệm" tỏ ra lạc hậu, mất dần sức hút và lép vế trước các đối thủ.

Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản của Corolla Altis thế hệ mới, gồm 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, với giá bán lần lượt là 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản có giá bán cao nhất có thể được trang bị hệ thống động cơ hybrid.

Thế hệ thứ 12 của Corolla Altis được xây dựng trên nền tảng mới Toyota New Global Architecture (TNGA). Ảnh: Toyota Việt Nam.

So với thế hệ cũ, Toyota Corolla Altis mới mang nét thiết kế góc cạnh, vuông vắn hơn. Đây được xem là bước tiến hóa trong thiết kế của Toyota Altis, từ mẫu xe mang dáng dấp cổ điển và có phần "đứng tuổi" sang một phong cách năng động, trẻ trung hơn.

Thế hệ thứ 12 của chiếc sedan hạng C được xây dựng trên nền tảng mới Toyota New Global Architecture (TNGA), đã được áp dụng lên các mẫu như Prius, C-HR hay Camry mới. Kích thước của Toyota Corolla Altis 2022 cũng được cải thiện so với đời cũ.

Toyota Corolla Altis mới có thiết kế trẻ trung hơn. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Kiểu dáng xe mạnh mẽ và cá tính hơn thế hệ "tiền nhiệm" nhờ lưới tản nhiệt đặt thấp, cụm đèn pha bi-LED mỏng nét và các chi tiết trang trí mạ chrome khá đẹp. Ở phía sau, đèn hậu to lớn thiết kế hai mảnh, nối liền bằng một dải chrome. Cản sau cũng có thiết kế tạo hình chữ C ở 2 đầu giống với chi tiết trên cản trước.

Nội thất của Corolla Altis được thiết kế lại, cách bố trí cabin thông minh và chất lượng vật liệu tốt hơn. Xe được trang bị đồng hồ Optitron Illuminator và màn hình thông tin TFT 7 inch. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 9 inch, tương thích Apple CarPlay.

Toyota Corolla Altis thế hế mới có cả phiên bản được trang bị động cơ Hybrid.

Toyota Corolla Altis thế hệ mới được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0. Gói trang bị này hiện đã có trên các mẫu xe khác của Toyota như Camry, Fortuner, Corolla Cross và Hilux tại Việt Nam.

Hệ thống Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 bao gồm các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động.

Một số trang bị đáng chú ý trên Corolla Altis mới bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh tay điện tử, camera lùi, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng.

Thế hệ mới của Corolla Altis được tinh chỉnh khá nhiều. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Trong tháng 1/2022, Toyota Corolla Altis chỉ đạt doanh số 237 xe. Trước đó, chỉ có tổng cộng 1.954 chiếc Corolla Altis được bán ra trong năm 2021, đứng áp chót trong phân khúc và chỉ hơn mẫu xe bán chậm nhất Honda Civic 8 xe.

Trở ngại của Corolla Altis thế hệ hiện hành tại Việt Nam chính là giá bán thiếu tính cạnh tranh trong phân khúc. Thiết kế mới có phần trẻ trung có thể tăng sức hút với khách hàng, tuy nhiên giá bán vẫn sẽ là yếu tố quyết định đến tương lai của Altis thế hệ mới.

Toyota Corolla Altis vẫn có giá bán thuộc nhóm cao nhất phân khúc. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Với những nâng cấp đáng kể, mẫu xe này vẫn đủ sức cạnh tranh. Ngoài ra, xe có đa dạng phiên bản hơn trước và có tùy chọn động cơ hybrid, đây được xem là một lợi thế của Altis khi nhóm sedan hạng C tại Việt Nam chưa có mẫu xe hybrid nào.

Với giá bán 719-860 triệu đồng, Toyota Corolla Altis mới vẫn là một trong những chiếc xe có giá đắt nhất nhóm sedan hạng C. Mức giá này thấp hơn so với Honda Civic 2022 (730-870 triệu đồng), nhưng cao hơn các đối thủ còn lại như Mazda3 sedan (669-849 triệu đồng), Hyundai Elantra (580-769 triệu đồng) hay Kia K3 (559-689 triệu đồng).