Toyota Camry - xe sang cho doanh nhân trẻ

Không chỉ là phương tiện đi lại, chiếc ôtô còn thể hiện vị thế của chủ sở hữu. Với những doanh nhân trẻ muốn khẳng định bản thân, Toyota Camry là lựa chọn không nên bỏ qua.

Năm vừa qua là một năm kinh doanh thuận lợi của anh Khánh Duy (32 tuổi, Hà Nội). Sau một năm làm việc, anh muốn sắm một chiếc ôtô như phần thưởng cho bản thân đồng thời cũng để phục vụ cuộc sống cá nhân, gia đình. Sau khi tham khảo nhiều lựa chọn, Khánh Duy quyết định chọn chiếc Toyota Camry 2.5Q thế hệ hiện tại bởi đây chính là chiếc xe hội tụ nhiều phẩm chất mà anh mong muốn từ thiết kế nội ngoại thất cho tới động cơ.

Thiết kế sang trọng, tiện nghi cao cấp

Trong suốt nhiều năm, Toyota Camry vẫn luôn được xem là mẫu sedan hạng D hàng đầu. Trong phiên bản Camry 2.5Q, chiếc xe được nâng cấp với diện mạo trẻ trung, phù hợp với những doanh nhân trẻ thành đạt như Khánh Duy. Toyota Camry 2.5Q mang tới thiết kế ấn tượng mạnh mẽ cho người sử dụng.

Ở phần ngoại thất, ốp cản trước của xe được mạ crôm sang trọng toát lên vẻ phóng khoáng, bắt mắt; cụm đèn xe full LED được thiết kế với kiểu dáng thể thao khỏe khoắn tích hợp công nghệ Auto Light; cửa sổ trời đem đến trải nghiệm thú vị.

Phần ngoại thất của xe được thiết kế sang trọng với những đường nét tinh tế.

Toyota Camry 2.5Q cũng có không gian nội thất sang trọng, tiện nghi với nhiều công nghệ hiện đại giúp người dùng cảm nhận được ngay sự thoải mái. Hàng ghế sau có khoang để chân rộng rãi, lưng ghế ngả chỉnh điện cùng bảng điều khiển được tích hợp trên phần tựa tay giúp người ngồi dễ dàng điều chỉnh hướng ghế, nhiệt độ và rèm sau. Ghế lái có chức năng chỉnh điện 10 hướng, tính năng nhớ vị trí ghế cũng mang đến sự tiện dụng.

Hướng đến người dùng là những doanh nhân trẻ thành đạt, nội thất xe được làm mới với các chi tiết bọc da có thiết kế hiện đại, tối giản nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Ngoài ra, mẫu xe trang bị thêm hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng 9 inch kết nối smartphone, sạc không dây, hệ thống 9 loa JBL.

Khoang nội thất tiện nghi, sang trọng với cả người ngồi trước lẫn ngồi sau.

Khánh Duy chia sẻ: “Một trong những điều khiến tôi thích nhất ở chiếc xe này là phần thiết kế. Khi lựa chọn, tôi quan tâm một chiếc xe vừa hội tụ sự sang trọng nhưng vẫn có nét trẻ trung, năng động. Tất nhiên, phần trải nghiệm lái hay động cơ rất quan trọng, nhưng chính thiết kế khiến tôi chú ý tới Toyota Camry ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Vận hành êm ái, công nghệ tiên tiến

Như Khánh Duy chia sẻ, trải nghiệm lái cùng động cơ cũng là thứ anh rất quan tâm khi chọn xe. Lý do quan trọng khiến anh quyết định lựa chọn Toyota Camry 2.5Q làm món quà cho mình chính là khả năng vận hành êm ái của chiếc xe. Xác định đây sẽ là người bạn đồng hành trên nhiều chặng đường trong quãng thời gian sắp tới, Khánh Duy đã tìm hiểu rất kỹ về động cơ và công nghệ của xe.

Cụ thể, thay thế cho hộp số 6 cấp trước đây, xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp Directshift mang đến khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Camry được nâng cấp với động cơ 4 xy-lanh 2.5L Dynamic Force thế hệ mới sử dụng van biến thiên điều khiển điện tử kết hợp cùng công nghệ phun xăng trực tiếp giúp xe có thể đạt công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 250 Nm.

Toyota Camry 2.5Q được trang bị các tính năng an toàn hiện đại, qua đó mang tới sự an tâm cho người lái cũng như hành khách. Cụ thể, xe có hệ thống cảnh báo an toàn chủ động gồm 8 cảm biến đặt phía trước và phía sau xe giúp phát hiện, cảnh báo có vật tĩnh bằng âm thanh và đèn hiệu.

Công nghệ hiện đại, khả năng vận hành êm ái cùng kiểu dáng sang trọng, năng động, Toyota Camry là mẫu xe phù hợp với những doanh nhân trẻ.

Khi lái xe trong điều kiện trời tối, người lái có thể yên tâm hơn nhờ hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm đèn chiếu xa tự động giúp cải thiện tầm nhìn. Hệ thống có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều, xe đi phía trước và tự động trở về chế độ chiếu xa khi không còn xe đi ngược chiều. Ngoài ra, xe có hệ thống điều khiển hành trình chủ động giúp phát hiện các phương tiện phía trước, tự động điều chỉnh tốc độ để đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.

Một tính năng an toàn khác của Toyota Camry cũng chiếm được lòng tin của người dùng là hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Với hệ thống cảnh báo tiền va chạm, radar và camera có bước sóng milimet sẽ phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước, qua đó giúp người lái có thể kịp thời xử lý tình huống. Hệ thống cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn ghi nhận làn đường từ khi xe khởi hành. Nếu xe di chuyển lệch khỏi làn đường, hệ thống sẽ cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh hoặc rung vô lăng.

Đặc biệt, Toyota mang đến sự đổi mới với dòng Camry này khi bổ sung phiên bản 2.5 HEV, mẫu xăng lai điện góp phần đưa Toyota tiến xa hơn trong hành trình xanh hóa thị trường ôtô.

Sự ấn tượng từ kiểu dáng, thiết kế tới khả năng vận hành của Toyota Camry 2.5Q đã hoàn toàn chinh phục Khánh Duy. Anh cho biết: “Vì đã xác định mua xe là sẽ dùng một thời gian lâu dài nên tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn chiếc Toyota Camry 2.5Q này. Gọi chiếc xe là bạn đồng hành cũng không sai. Quả thực, đây chính là người bạn đáng tin cậy của tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân, gia đình”.

Có thể nói, với những cải tiến nổi bật, Toyota Camry tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu trong phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam.