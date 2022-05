Toyota Camry - khi ngôi vương mới là sự khởi đầu

Sau vài tháng ra mắt, Camry 2022 duy trì ngôi vương phân khúc sedan hạng D, được bình chọn là "Xe của năm" và ngày càng được lòng người trẻ thành đạt.

Cuối năm 2021, Toyota gây bất ngờ khi cho ra mắt phiên bản Camry 2022 với diện mạo và sức mạnh mới, hướng đến chinh phục phân khúc người dùng trẻ trung, năng động đang ngày càng nhiều ở thị trường Việt Nam. Nhờ những điểm nổi bật đầy tính thuyết phục, mẫu xe này đã nhận được danh hiệu "Xe của năm" trong cuộc bình chọn của hai diễn đàn Otosaigon và Otofun. Điều này càng chứng tỏ ngôi vương của Camry 2022 không phải thành tích nhất thời, mà còn là kết quả từ sự chuyển mình của Toyota.

Đến hẹn lại lên, giải "Xe của năm" 2022 do hai diễn đàn xe Otosaigon và Otofun đồng tổ chức đã được trao cho những ứng viên xuất sắc. Năm nay, 125 mẫu xe được chia thành 15 phân khúc, trải qua 2 vòng bình chọn và đánh giá, kéo dài hơn một tháng.

Với loạt nâng cấp về trang bị tính năng và có thêm cấu hình động cơ hybrid duy nhất trong phân khúc, Camry 2022 của Toyota đã giành được 17.208 phiếu bầu từ người tham gia bình chọn và hội đồng giám khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành... Mẫu xe mới nhất của dòng Camry đã giành ngôi vương ở hạng D, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ 2, thứ 3, lần lượt đạt 14.061 và 12.521 bình chọn.

Thế Nguyên, thành viên tích cực của hai diễn đàn, chia sẻ anh không bất ngờ trước chiến thắng của Camry 2022. "Từ khi Toyota ra mắt phiên bản 2022 của Camry với nhiều điểm mới cả về ngoại thất và nội thất, cộng thêm động cơ hybrid hợp xu hướng, tôi đoán chắc mẫu xe này nhanh chóng đạt được các thành tích ấn tượng, như những người tiền nhiệm" - anh nhận định.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này có đến 4 phiên bản (lần lượt từ cơ bản đến cao cấp nhất: 2.0G, 2.0Q, 2.5Q, 2.5HEV) và động cơ hoàn toàn mới, đặc biệt là động cơ xăng lai điện được trang bị trên phiên bản 2.5HEV, với những khác biệt về tùy chọn thiết bị, giá bán, phù hợp nhu cầu nhiều khách hàng.

Trong đó, phiên bản 2.5Q sử dụng động cơ 2.5L, mã A25A-FKS mới kết hợp hộp số tự động 8 cấp, cho công suất mạnh nhất phân khúc, đến 207 mã lực. Phiên bản 2.0G và 2.0Q có động cơ Dynamic Force 2.0L thế hệ mới, hộp số vô cấp, cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 206 Nm. Phiên bản 2.5HEV được hãng trang bị động cơ đốt trong 2.5L và motor điện, đạt tối đa 176 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,4 lít/100 km.

Sau khi trải nghiệm phiên bản 2.5HEV, anh Trần Thanh, trưởng phòng truyền thông một tập đoàn quốc tế, ấn tượng với động cơ hybrid từ Toyota. Khi sử dụng động cơ lai, xe tăng tốc vẫn rất mượt mà, chạy êm ái mà ít tiếng ồn hơn. Bên cạnh đó, việc động cơ hybrid giảm bớt phát thải ra môi trường cũng khiến anh Thanh - vốn hướng đến lối sống xanh - quan tâm.

Về giá bán, bản 2.0G có giá khởi điểm 1,05 tỷ đồng , bản 2.0Q giá 1,167 tỷ đồng , 2 phiên bản 2.5Q và 2.5HEV lần lượt là 1,349 tỷ và 1,441 tỷ đồng . Anh Thanh nhận định: "Giá hơn 1,4 tỷ đồng cho bản 2.5HEV không phải quá đắt đỏ, so với những trải nghiệm và tiện ích mà chiếc xe này mang lại. Theo tôi, đây là số tiền xứng đáng để sở hữu Camry 2022".

Có thể nói, trong nhiều năm qua, Toyota Camry nắm giữ vị trí dẫn đầu phân khúc dù liên tục có thêm các đối thủ mới. Năm 2021, Camry là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn đạt 4.206 chiếc. Doanh số của Camry trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 834 xe, với tháng 2 bán được 409 xe, chiếm 60% doanh số toàn phân khúc. Đây là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo không ngừng của hãng xe Nhật này. "Vị vua phân khúc sedan hạng D" không dễ đánh bại.

Vì thiết kế khá cổ điển, chắc chắn, không ít người dùng cho rằng Camry là mẫu xe sang "dành cho người già", trong đó có anh Hoàng Bảo, chủ một startup công nghệ tại TP.HCM. Tuy nhiên, từ thế hệ thứ 8, thiết kế của Camry đã có sự đột phá, thay đổi cách tiếp nhận của người trẻ.

“Nét thời thượng và hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn sang trọng cùng những trang bị tiện nghi trên Camry đã thu hút tôi cùng nhiều bạn bè thành đạt”, anh Bảo chia sẻ.

Camry 2022 là thế hệ thứ 10, có sự khác biệt rõ nét về ngoại hình dù vẫn giữ tinh thần sang trọng và lịch lãm đặc trưng. Ở phiên bản mới, tổng thể xe được đánh giá là thể thao, mạnh mẽ và trẻ trung hơn, với những tinh chỉnh tinh tế ở phần đầu, đuôi xe.

"Lưới tản nhiệt mở rộng cùng những chi tiết mạ crom nổi bật cũng đem đến cho mẫu xe này vẻ phóng khoáng, nổi bật, bắt mắt và năng động hơn hẳn các thế hệ trước" - anh Bảo đánh giá.

Hàng ghế sau, vốn được ưu ái trên mẫu Camry, có lưng ghế ngả chỉnh điện, rèm che nắng hai bên và rèm phía sau chỉnh điện. Hướng đến người dùng là doanh nhân trẻ tuổi muốn tận hưởng việc cầm vô lăng, ghế lái được chú ý hơn với tính năng chỉnh điện 10 hướng kèm nhớ vị trí, tạo sự thoải mái và cảm giác lái tốt hơn.

Nội thất cũng được làm mới, với các chi tiết bọc da được thiết kế hiện đại và tối giản. Hệ thống điều hoà độc lập giúp mọi vị trí trên xe đều có nhiệt độ tối ưu. Đặc biệt, Camry 2022 còn có loạt tiện ích giải trí hiện đại như màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Khả năng kết nối USB, Bluetooth, bộ sạc không dây, hệ thống 9 loa JBL cao cấp, màn hình hiển thị 7 inch sau vô lăng... đem đến trải nghiệm thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng.

Một điểm cộng nữa đối với người dùng trẻ ở phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HEV là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Chị Vân Anh (trưởng phòng nhân sự tại Hà Nội) cho biết: "Gói an toàn này có nhiều tính năng cao cấp, từ cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, đến điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động. Những tính năng này khiến tôi cảm thấy an tâm và tận hưởng chiếc xe hơn khi tự tay cầm lái".

Ngoài ra, những trang bị như camera 360 độ, hệ thống cảm biến trước - sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang quen thuộc của dòng xe này giúp việc điều khiển xe, nhất là khi di chuyển nội đô, trở nên an toàn, dễ dàng hơn.

Quyết định xuống tiền mua phiên bản 2.5HEV, anh Hoàng Bảo đánh giá: "Đối với tôi, Camry là một chiếc xe đủ sang trọng và lịch lãm để đi gặp đối tác làm ăn, nhưng cũng đủ thú vị và thoải mái để tận hưởng hành trình lái mỗi ngày. Trải nghiệm đặc biệt mà chiếc xe này mang lại hoàn toàn xứng đáng với chi phí bỏ ra".

Có thể nói, Toyota Camry 2022 đã chứng tỏ là lựa chọn phù hợp cho các doanh nhân trẻ, với những thay đổi hợp thị hiếu về cả thiết kế và công nghệ, tiện nghi. Giữ vững những ưu điểm làm nên thành công suốt nhiều năm của dòng xe này, nhưng Toyota không ngại thể nghiệm và làm mới, hòa nhịp chung với xu thế của thời đại. Chính điều này sẽ giúp Camry không chỉ giữ vững ngôi vương mà còn tiến xa hơn nữa.