Toyota Camry 2022 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 1,05 tỷ đồng

Với việc sở hữu động cơ và hộp số mới, Toyota Camry 2022 tăng giá bán đáng kể so với thế hệ trước.

Toyota Việt Nam giới thiệu Camry phiên bản mới vào 10h ngày hôm nay (17/12).

Vào ngày hôm qua, Kia đã "đón đầu" Toyota Camry mới bằng cách giới thiệu mẫu sedan K5. Kia K5 là sản phẩm thay thế cho Optima, xe được bán với mức giá dao động từ 869 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng .

Bên cạnh Kia K5, VinFast Lux A2.0 là đối thủ rất đáng chú ý của Toyota Camry. Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, doanh số của Camry đạt 3.584 chiếc, trong khi Lux A2.0 là 5.729 chiếc. Việc giới thiệu Camry mới vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý, mẫu xe nhà Toyota cần có sự đổi mới để giành lại ngôi vương phân khúc.

Trang Facebook của Toyota Việt Nam xác nhận Camry mới sẽ có thêm 2 phiên bản là 2.5HEV và 2.0Q. Động cơ và hộp số cũng là loại hoàn toàn mới như những tin đồn trước đây.

Giá bán là vấn đề được nhiều người quan tâm, khả năng cao Toyota sẽ điều chỉnh giá bán của Camry mới theo chiều hướng tăng lên. Ở thế hệ hiện tại, Toyota Camry đang được bán với 2 mức giá là 1,029 tỷ đồng và 1,235 tỷ đồng .

Sự kiện ra mắt trực tuyến Toyota Camry 2022 tại Việt Nam bắt đầu. Kể từ khi ra mắt, dòng xe này đã trải qua 9 thế hệ. Hàng ghế sau và phong cách doanh nhân là những điểm được Toyota quan tâm khi phát triển Toyota. Chính vì điều này nên ở nhiều thế hệ, Toyota có thiết kế già dặn. Tới thế hệ này, Toyota đã phải thay đổi khi có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, thiết kế của Camry mới đã bắt mắt hơn rất nhiều.

Những hình ảnh đầu tiên về Toyota Camry mới đã được hé lộ. Không khó để nhận ra những tinh chỉnh về thiết kế ở phần đầu và phần đuôi trên mẫu sedan hạng D này.

Những hình ảnh về Toyota Camry Hybrid xuất hiện. Như vậy Camry 2.5HEV là mẫu xe thứ 2 của Toyota được trang bị công nghệ hybrid tại Việt Nam. Mẫu xe trước đầu tiên là Corolla Cross.

Toyota Camry có 4 phiên bản tại Việt Nam, gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HEV. Trong số này, 2 phiên bản sử dụng động cơ 2.0L, 1 phiên bản sử dụng động cơ 2.5L và 1 phiên bản sử dụng công nghệ hybrid.

Khá ngạc nhiên khi Toyota trang bị cửa sổ trời cho Camry ở thế hệ này. Đây là lần đầu tiên Toyota Camry bán tại Việt Nam có cửa sổ trời.

Phiên bản 2.0Q sở hữu la-zăng 18 inch và cửa sổ trời. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0 cùng loạt tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, Toyota còn nâng cấp cho Camry mới hệ thống giải trí với màn hình 9 inch dạng nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, sạc không dây, cửa sổ trời...

Công nghệ an toàn được hãng xe Nhật chú trọng với thế hệ Camry này, khi xe được tích hợp gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0. Trước đây khi so với các đối thủ cùng tầm tiền, Camry tỏ ra khá thua thiệt về trang bị, có vẻ như lần này mọi thứ đã thay đổi.

Hai động cơ 2.0L và 2.5L trên Camry 2022 là loại mới, lần lượt mang mã M20A-FKS và A25A-FKB. Bản 2.0G và 2.0Q có khối động cơ 2.0L mạnh 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 206 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 6,4 l/100 km. Động cơ 2.5L trên bản 2.5Q cho sức mạnh 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Đáng chú ý, phiên bản cao nhất là 2.5HEV sử dụng động cơ hybrid kết hợp động cơ 2.5L và motor điện, sản sinh công suất 178 mã lực. Toyota cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản này đạt 4,4 l/100 km.

Giá bán của Toyota Camry mới từ 1,050 tỷ đồng cho bản 2.0G, bản 2.0Q 1,167 tỷ đồng , 2.5Q 1,349 tỷ đồng , bản cao nhất 2.5HEV là 1,441 tỷ đồng . So với đời cũ có giá 1,029 tỷ và 1,235 tỷ đồng , giá bán khởi điểm của Toyota Camry mới đắt hơn 21 triệu đồng, bản 2.5Q cũng tăng giá thêm 114 triệu đồng.