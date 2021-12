Toyota Camry 2022 đổi mới với 4 phiên bản, 3 loại động cơ

Với diện mạo được trau chuốt cùng động cơ mới và loạt công nghệ hiện đại, Toyota Camry 2022 là một trong những cái tên dẫn đầu phân khúc sedan tầm trung.

Khi phân khúc sedan hạng D lắng xuống giữa sự lên ngôi của các dòng xe đô thị cỡ nhỏ mới, Toyota đưa Camry 2022 về Việt Nam. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Camry với nhiều thay đổi lớn cả về công nghệ và động cơ.

Trước đây, Camry được phân phối với hai phiên bản, thì nay, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc này được chia thành 4 phiên bản và 3 loại động cơ. Các phiên bản Camry 2022 gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV theo thứ tự từ cơ bản đến cao cấp. Mỗi phiên bản có những khác biệt về trang bị, mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Nhiều trang bị tiện ích cao cấp

Camry 2022 trang bị màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi hoàn toàn mới, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto cùng nhiều kết nối khác như USB, Bluetooth. Bên dưới là bộ sạc không dây. Hệ thống giải trí gồm 9 loa JBL cao cấp. Phía sau vô-lăng là màn hình 7 inch hiển thị đa thông tin cùng màn hình hắt kính (HUD).

Khoang lái tiện nghi trên phiên bản Camry 2.0Q.

Mẫu xe cũng trang bị nhiều tiện nghi khác như ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, chìa khoá thông minh, gương chống chói tự động, điều hoà tự động 3 vùng, phanh tay điện tử, cửa sổ trời...

Hàng ghế sau có lưng ghế ngả chỉnh điện, rèm che nắng hai bên kết hợp rèm che nắng phía sau chỉnh điện. Hệ thống điều hoà phía sau có thể điều khiển độc lập trên màn hình cảm ứng tích hợp ở bệ tỳ tay hàng ghế sau.

Sạc không dây trên phiên bản 2.0Q.

Ngoài ra, Camry 2022 được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0) trên 3 phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Gói an toàn này gồm các tính năng cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), cảnh báo lệch làn đường (LDA), điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Những tính năng này đều hữu ích trong quá trình di chuyển hàng ngày, đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Gói an toàn TSS được trang bị trên 3 phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV.

Bên cạnh đó, mẫu Camry mới của Toyota còn có thêm camera 360 độ, tăng khả năng quan sát các phía. Hệ thống cảm biến trước và sau sẽ là trợ thủ đắc lực cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc. Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau vẫn được duy trì trên thế hệ này.

Động cơ hộp số hoàn toàn mới

Động cơ trên Camry 2022 cũng được cải tiến. Phiên bản 2.5Q sử dụng động cơ 2.5L, mã A25A-FKS mới kết hợp hộp số tự động 8 cấp, cho công suất mạnh nhất phân khúc, đến 207 mã lực.

Đáng chú ý hơn là phiên bản 2.5HV hoàn toàn mới, trang bị động cơ hybrid kết hợp máy xăng 2.5L và mô-tơ điện. Động cơ 2.5L sản sinh công suất cực đại 176 mã lực tại 5700 vòng/phút trong khi động cơ điện tạo ra công suất tối đa đạt 88 Kw và mô men xoắn cực đại đạt 202 Nm. Ưu điểm của động cơ hybrid trên Camry 2022 là êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và không yêu cầu trạm sạc. Trong khi đó, điểm nhấn trên phiên bản 2.0G và 2.0Q đến từ động cơ Dynamic Force thế hệ mới.

Động cơ và hộp số hoàn toàn mới là điểm nhấn lớn nhất trên Camry 2022.

Từ phiên bản tiêu chuẩn, Camry 2022 với động cơ 2.0L, mã M20A-FKS, được nâng cấp công nghệ đánh lửa tốc độ cao và cải tiến hệ thống điều khiển biến thiên để có công suất lớn hơn (127 kW so với 123 kW), cải thiện mô-men xoắn tại các dải vòng tua, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây là một trong những động cơ cho hiệu suất nhiệt tốt nhất thế giới (40%). Bên cạnh đó, hộp số vô cấp (CVT) trên mẫu xe này cũng góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà hơn.

Phiên bản 2.0Q và 2.5HV trên đường phố Hà Nội.

Nhờ những thay đổi cả về thiết kế nội - ngoại lẫn động cơ, Toyota Camry ngày càng thân thiện và gần gũi với thị hiếu khách hàng. Nhiều năm qua, mẫu xe này là một trong những ưu tiên hàng đầu của giới doanh nhân.

Từ thế hệ thứ 8, Camry với thiết kế trẻ trung và hiện đại dần thu hút sự chú ý của khách hàng trẻ tuổi. Bản nâng cấp lần này với nhiều thay đổi về công nghệ hứa hẹn nhận được sự quan tâm của các doanh nhân trẻ.