Toyota Avanza Premio có gì để cạnh tranh với Suzuki Ertiga?

Toyota Avanza Premio không thể dùng giá bán để cạnh tranh với Suzuki Ertiga, thay vào đó là điểm mạnh về thiết kế và trang bị an toàn.

Phân khúc MPV tại Việt Nam vừa chào đón "tân binh" Toyota Avanza Premio. Mẫu xe này không phải hoàn toàn mới, đây là phiên bản nâng cấp của dòng xe Avanza vốn đã được bán chính hãng từ nhiều năm trước.

Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, Toyota Avanza Premio gặp phải sự cạnh tranh từ Suzuki Ertiga - mẫu xe có giá bán 499,9-559,9 triệu đồng. Vậy Avanza Premio có gì để cạnh tranh với Ertiga?

Avanza Premio lợi thế bên ngoài, Ertiga "ghi điểm" bên trong

Toyota Avanza Premio đã có màn "lột xác" khá ngoạn mục nếu so với thế hệ cũ, xe mang thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn. Đối với Suzuki Ertiga, mẫu MPV này từng nhận được nâng cấp cách đây 2 năm nhưng không có quá nhiều khác biệt với đời cũ.

So sánh về kích thước, Avanza Premio có số đo 4.395 x 1.730 x 1.700 mm (dài x rộng x cao) và trục cơ sở 2.750 mm, đối thủ Ertiga là 4.395 x 1.735 x 1.690 mm (dài x rộng x cao) và trục cơ sở 2.740 mm.

Có thể thấy những con số kích thước của 2 mẫu xe không quá chênh lệch với nhau, tuy nhiên thiết kế vuông vức của Avanza Premio giúp chiếc xe trông hầm hố và mạnh mẽ hơn Ertiga. Mẫu xe nhà Suzuki hiện vẫn "trung thành" với kiểu dáng mềm mại, bo tròn khá quen thuộc trên các dòng xe MPV đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây vài năm.

Dù thuộc phân khúc MPV giá rẻ, Toyota không ngần ngại trang bị cho Avanza Premio đèn chiếu sáng LED, đây là điểm mạnh khi so với Ertiga vẫn dùng bóng halogen với gương cầu hỗ trợ.

Bộ mâm của Avanza Premio có kích cỡ 16 inch, trong khi Ertiga là 15 inch. Kích thước mâm lớn hơn không chỉ giúp tăng tính thể thao cho phần hông mà còn mang đến sự êm ái khi di chuyển trên đường gồ ghề.

Nếu như Avanza Premio "ghi điểm" ở phần ngoại thất, không gian khoang lái của 2 mẫu xe này gần như tương đương về mặt trang bị. Cả 2 xe đều có khởi động bằng nút nhấn, điều hòa tự động...

Màn hình giải trí trung tâm của Ertiga có kích thước 10 inch, nhỉnh hơn 2 inch so với Avanza Premio. Suzuki trang bị cho Ertiga vô lăng gọt đáy D-Cut thể thao, còn Avanza Premio vẫn là vô lăng tròn. Đáng tiếc, cả 2 mẫu xe vẫn chưa có hệ thống kiểm soát hành trình.

Ghế ngồi trên Avanza Premio lẫn Ertiga đều sử dụng chất liệu nỉ, tuy nhiên ghế lái của Ertiga phiên bản Sport có khả năng điều chỉnh độ cao, Avanza Premio không làm được điều này. Hai hàng ghế còn lại của Avanza Premio lẫn Ertiga đều có khả năng gập lần lượt 60:40 và 50:50.

Ngang ngửa về sức mạnh

Toyota trang bị cho Avanza Premio động cơ xăng 1.5L mạnh 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 138 mã lực tại 4.200 vòng/phút. Suzuki Ertiga cũng sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Có thể thấy sức mạnh của Avanza Premio và Ertiga gần như tương đương với nhau.

Xét về mức tiêu thụ nhiên liệu, Avanza Premio MT và Ertiga MT tiêu tốn lần lượt 6,73 l/100 km và 6,11 l/100 km cho đường hỗn hợp, con số này cho Avanza Premio CVT và Ertiga Sport lần lượt là 6,3 l/100 km và 5,95 l/100 km.

Avanza Premio là mẫu xe ra mắt cách đây không lâu nên yếu tố an toàn được Toyota cân nhắc khá kỹ. Mẫu xe này nhận được nhiều tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo...

Suzuki Ertiga có phần "yếu thế" hơn khi thiếu đi cảnh báo điểm mù cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang. Phiên bản cao nhất của mẫu MPV này cũng không thua kém với các trang bị như kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi...

Kết luận

Nhìn chung, Toyota Avanza Premio đã có những cải tiến đáng giá về thiết kế so với đời cũ, tuy nhiên những trang bị bên trong khoang lái vẫn chưa đủ hấp dẫn để so với Suzuki Ertiga. Điểm sáng giá của Avanza Premio nằm ở công nghệ an toàn, còn Suzuki Ertiga là giá bán.

Suzuki Việt Nam đưa ra mức giá cho Ertiga là 499,9 triệu và 559,9 triệu đồng lần lượt cho bản MT và Sport. Toyota Avanza Premio cũng được bán với 2 phiên bản là MT và CVT, đi kèm giá bán 548 triệu và 588 triệu đồng.