Tour du lịch hè hấp dẫn của Vietrantour và Tổng cục Du lịch Singapore

Vietrantour hợp tác Tổng cục Du lịch Singapore đưa ra tour du lịch hấp dẫn tới những điểm đến thú vị tại đảo quốc sư tử.

Singapore nổi tiếng là đất nước xanh sạch bậc nhất thế giới, được bình chọn là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn. Trong chương trình hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore, Vietrantour đã khảo sát và tìm tòi để đưa ra những tour du lịch hấp dẫn dành cho khách lẻ, khách đoàn và khách hội họp khen thưởng Mice, để những ai từng đến Singapore trước đây cũng thấy điểm đến này luôn thú vị khi quay lại.

Ưu điểm của các tour du lịch do Vietrantour thiết kế là điểm đến đa dạng, giá cả cạnh tranh, dịch vụ chuyên nghiệp, phù hợp đối tượng khách từ phổ thông tới cao cấp. Vietrantour không chạy theo chiến lược cạnh tranh về giá rẻ mà đưa ra mức giá hợp lý, chất lượng tốt và đảm bảo uy tín. Du khách Việt có nhiều lựa chọn, nổi bật là tour Singapore mono 4 ngày 3 đêm, chi phí trọn gói chỉ từ 14,5 triệu đồng, bao gồm phí tham quan các điểm nổi tiếng của Singapore.

Một trong những điểm tham quan đã trở thành biểu tượng, du khách không bỏ lỡ khi đến Singapore là công viên Merlion. Khu vực này có diện tích 2.500 m2 với bức tượng sư tử biển cao 8,6 m, nặng 70 tấn, gắn liền truyền thuyết về quá trình hình thành đảo quốc sư tử. Hàng năm, bức tượng thu hút hàng triệu du khách tìm đến tham quan, chụp hình lưu niệm.

Bức tượng sư tử biển gắn liền với truyền thuyết về quá trình hình thành đảo quốc sư tử.

Sentosa là điểm tham quan khác có trong chương trình hợp tác giữa Vietrantour với Tổng cục Du lịch Singapore. Đây là nơi có nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ. Các bé có thể thỏa sức vui chơi tại đảo.

SkyHelix Sentosa cũng được đưa vào lịch trình. SkyHelix là chiếc gondola xoay ngoài trời có độ cao 79 m so với mực nước biển, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác xoay nhẹ và từ từ đưa lên cao dọc theo một cấu trúc như hình xoắn ốc, nhâm nhi ly nước mát lạnh, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Sentosa. Trong những ngày trời quang, bạn có cơ hội nhìn thấy đảo Indonesia phía xa xa. Khi mặt trời lặn, đèn LED tiết kiệm năng lượng bắt đầu chiếu sáng khiến nơi đây trở thành điểm nhấn mới tuyệt đẹp tại Singapore.

SkyHelix là chiếc gondola xoay ngoài trời có độ cao 79 m so với mực nước biển.

Du khách cũng được tham quan Gardens by the Bay - khu vườn tự nhiên lớn nhất tại Singapore với diện tích 101 hecta, nằm ở khu trung tâm đảo quốc. Nơi đây được mệnh danh là kiệt tác về kiến trúc, thiết kế và kỹ thuật, nổi bật với các mái vòm sinh thái được đẽo gọt khéo léo.

Gardens by the Bay là ngôi nhà của hàng triệu loài thực vật thuộc 19.000 chủng loại khác nhau. Nơi đây tập hợp nhiều giống cây, hoa từ các lục địa trên thế giới. Gardens by the Bay chú trọng đến sự bền vững, thể hiện qua việc sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng các “siêu cây” hay tiết kiệm tới 30% năng lượng tiêu thụ trong khu nhà kính. Nơi đây có 2 khu nhà kính Cloud Forest và Flower Dome độc đáo, thường xuyên nhận các giải thưởng danh giá do tổ chức uy tín bình chọn hàng năm.

Nằm trong Gardens by the Bay, vườn treo Floral Fantasy lấy cảm hứng thiết kế từ vườn treo Babylon với 4 khu vực Dance, Float, Waltz và Drift. Du khách bắt đầu hành trình một chiều từ khu Dance và kết thúc ở phòng chiếu phim 4D.

Tour du lịch khám phá Singapore 4 ngày 3 đêm đưa du khách đến nhiều địa điểm nổi tiếng.

Cũng trong tour du lịch khám phá Singapore 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ được check-in tại những địa điểm nổi tiếng khác như bảo tàng sáp Madame Tussauds, thủy cung S.E.A. Aquarium, nhà hát Esplanade, tòa nhà quốc hội, nhà hát Victoria hay tham quan Mount Faber - đỉnh núi cao nhất tại đảo quốc.

Trong hành trình tham quan, Vietrantour cũng đưa du khách đến địa điểm mua sắm nổi tiếng để thỏa sức lựa chọn những món quà ưng ý nhất mang về làm quà cho người thân, bạn bè.

Ngoài Singapore mono, Vietrantour tổ chức 2 tour 5 ngày 4 đêm khám phá 2 quốc gia Singapore - Malaysia (2 đêm nghỉ tại Singapore) giá từ 13,95 triệu đồng và tour Singapore - Indonesia (đảo Batam) giá 12,9 triệu đồng.

Để tìm hiểu rõ hơn về các tour du lịch trong chương trình hợp tác trên, du khách có thể liên hệ Vietrantour tại trụ sở chính 33 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

SĐT: 02473056789

Hotline: 0935996789

Website: https://vietrantour.com.vn/.