Tour du lịch 5 sao lên ngôi dịp Tết Dương lịch

Các tour du lịch hạng sang đang trở nên phổ biến hơn vào dịp Tết Dương lịch trong một năm biến động vì dịch Covid-19.

Chia sẻ với Zing, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc AZA Travel, cho biết xu hướng đặt tour hạng sang đang trở nên phổ biến vào dịp Tết Dương lịch. Nguyên nhân bởi các khách sạn, resort 5 sao có nhiều chương trình ưu đãi và khách Việt cũng không thể đi du lịch nước ngoài.

"Chúng tôi chưa thống kê chính xác nhưng có khả năng lượng khách du lịch nội địa năm nay phải gấp đôi năm trước. Các tour có khách sạn 5 sao còn hút khách hơn khách sạn 3, 4 sao. Những tour nghỉ dưỡng cao cấp cũng được đặt nhiều hơn. Thông thường, các tour đó chỉ dành cho khách cao cấp. Năm nay, những khách trung lưu cũng đã đặt", ông Đạt nói.

Các tour có khách sạn, resort 5 sao thu hút du khách. Ảnh: Agoda.

Đại diện AZA Travel chia sẻ hàng năm, các tour nghỉ dưỡng resort, khách sạn 5 sao trong 4 ngày 3 đêm có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, mức giá có thể chỉ còn 4-5 triệu đồng.

Ông Đạt cũng nhận thấy lượng khách đặt tour du thuyền dịp Tết Dương năm nay đang tăng cao. Điều này khá lạ bởi loại hình này thường chỉ dành cho khách nước ngoài.

"Cuối năm là dịp khách Tây đến Việt Nam rất đông nhưng năm nay lại không thể. Các du thuyền 5 sao cũng có mức giá ưu đãi hơn. Ví dụ, du thuyền Heritage có giá khoảng 10 triệu đồng/người trọn gói 2 đêm. Năm nay, mức giá chỉ dao động khoảng 2,7 triệu đồng", ông Đạt lý giải.

Trả lời phóng viên, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, nhấn mạnh du thuyền tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Trong thời gian Tết Dương lịch, công ty ghi nhận 300 lượt đặt dịch vụ du thuyền Hạ Long.

Xu hướng du lịch cao cấp lên ngôi trong dịp Tết Dương lịch.

Bên cạnh đó, phía Best Price cũng nhấn mạnh kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay rất thuận lợi để du lịch do kéo dài tới 3 ngày (năm ngoái chỉ có một ngày thứ 4). Do đó, dù dịch bệnh ảnh hưởng nhiều, doanh thu năm nay vẫn tương đương năm trước.

Một lợi thế lớn khác với du khách là không bị phụ thu nhiều. Mọi năm, vào dịp Tết Dương lịch, khách sẽ bị phụ thu từ 30-50%. Năm nay, các tour nội địa không bị phụ thu hoặc nếu có cũng chỉ khoảng 10-15%.

Các khách sạn phụ thu thường do có thêm một buổi tiệc đêm giao thừa. Đa số không phụ thu mùa cao điểm du lịch như hàng năm.

Tính đến 30/12, ông Tú cho biết công ty đã nhận được 2.100 lượt đặt tour của khách. Các điểm đến hàng đầu lần lượt là Phú Quốc (Kiên Giang), Sa Pa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trong khi đó, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nhấn mạnh tâm lý người Việt Nam đã an tâm nhiều dù dịch Covid-19 vẫn còn.

"Mọi người đã học được cách sống trong trạng thái bình thường mới. Do đó, nhìn chung, tình hình du lịch trong tháng 10, 11 vừa qua đã bình ổn. Trong giai đoạn từ 31/12-5/1/2021, Vietravel phục vụ khoảng 2.500 khách. Lượng khách du lịch nội địa dịp này tăng 30% so với cùng kỳ. Các điểm đến được yêu thích nhất là Đông Bắc, Tây Bắc, Phú Quốc, Phú Yên, Quy Nhơn", bà Khanh cho biết.

Đơn vị này cho biết nhiều khách cũng đã tham khảo và đặt tour Tết Âm lịch. Trong mùa Tết 2021, Vietravel dự đoán sẽ đón khoảng 35.000 khách, tăng 135% so với năm ngoái.