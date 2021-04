T.O.P siêu giàu, tài năng nhưng bị ghét bỏ bậc nhất showbiz

Vì scandal sử dụng cần sa, T.O.P trở thành nghệ sĩ bị ghét bỏ bậc nhất showbiz Hàn. Khán giả liên tục chỉ trích, mỉa mai và yêu cầu anh rời nhóm Big Bang, ra khỏi ngành giải trí.

Ngày 7/2/2020, T.O.P (Big Bang) tuyên bố ngay trên tài khản cá nhân rằng anh sẽ không trở lại sân khấu, cũng không bao giờ biểu diễn ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không cần lời tuyên bố trên, người hâm mộ vẫn hiểu rằng con đường trở lại với nghệ thuật của rapper 34 tuổi gần như là con số không. Sau scandal sử dụng cần sa và bị phạt tù vào năm 2017, T.O.P đã trở thành một trong những nghệ sĩ bị ghét nhất ở Hàn Quốc. Và khán giả xứ kim chi vốn không bao giờ nhân nhượng, tha thứ cho những nghệ sĩ từng "nhúng chàm".

Lắm tài nhiều tật

T.O.P nổi tiếng với vai trò rapper chính của Big Bang. Có lẽ không cần phải bàn thêm về danh tiếng vang khắp các châu lục của nhóm nhạc nhà YG. Với khối lượng bài hát, các giải thưởng, thành tích nhạc số hay tổng số khán giả từng góp mặt trong các tour diễn của nhóm, Big Bang xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của âm nhạc Hàn Quốc.

Trước khi vướng vào scandal hút cần sa, T.O.P là rapper nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

Điều đáng nói là T.O.P không chỉ có "vai vế" trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn là gương mặt tiềm năng, được giới chuyên môn đánh giá cao trong mảng diễn xuất. Đây là điều hiếm ca sĩ thần tượng nào làm được.

T.O.P bén duyên diễn xuất vào năm 2007, qua vai diễn phụ trong bộ phim học đường I Am Sam. Thời điểm đó, khuôn mặt lạnh lùng, luôn toát lên vẻ bất cần đời của anh đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả dù chỉ đóng vai phụ.

Hai năm sau, rapper sinh năm 1987 góp mặt trong siêu phẩm truyền hình Iris, thủ vai sát thủ Vick - kẻ máu lạnh sẵn sàng giết người không ghê tay. Diễn xuất có hồn cùng ánh mắt sắc bén của anh được đánh giá cao, nhiều người cho rằng khả năng nhập vai của T.O.P không hề kém cạnh ảnh đế Lee Byung Hun.

Chính Lee Byung Hun cũng dành lời khen có cánh cho T.O.P: "Ánh mắt của cậu ấy là ánh mắt của diễn viên chuyên nghiệp. T.O.P sinh ra để đóng những vai diễn giàu cảm xúc”.

Năm 2013, T.O.P tiếp tục tham gia Commitment, một lần nữa hóa thân thành sát thủ, định hình dạng vai sở trường trên màn ảnh. Anh còn xuất hiện đầy ấn tượng trong Tazza: The Hidden Card, sánh vai cùng Shin Se Kyung, Honey Lee, Yoo Hae Jin... và các phim hợp tác với nước ngoài như The Secret Message (đóng với Juri Ueno) hay Out Of Control (đóng cùng Trương Bá Chi).

Vai diễn để lại nhiều dấu ấn nhất của T.O.P là vai thủ lĩnh nhóm thanh niên Nam Hàn trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 trong tác phẩm điện ảnh 71: Into The Fire (2010). Vai diễn mang về cho thành viên nhóm Big Bang 7 giải thưởng về diễn xuất, trong đó có giải Diễn viên mới xuất sắc ở Lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 31 và Baeksang Art Awards lần thứ 47.

Tuy nhiên, với scandal sử dụng cần sa, T.O.P đã đánh mất toàn bộ thiện cảm của khán giả, cũng như cơ hội tái xuất trên màn ảnh, dù trước đó anh được coi là diễn viên trẻ có thực lực. Kể từ khi vướng scandal tới nay, thay vì các dự án nghệ thuật, T.O.P chỉ còn được nhắc tới trên mặt báo vì khối gia sản giàu có và lối sống có phần lập dị của mình.

T.O.P nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất khi tham gia 71: Into The Fire (2010) cùng Kwon Sang Woo, Cha Seung Won.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ

Lần gần nhất T.O.P xuất hiện trên mặt báo là cuối tháng 1, khi anh vô tình để lộ việc bản thân sở hữu chiếc black card (thẻ đen). Theo thông tin từ Naver, mẫu thẻ của T.O.P là Hyundai Black Card KAL - loại thẻ tín dụng dành cho 0,05% dân số siêu giàu ở Hàn Quốc.

Để nắm trong tay thẻ tín dụng Hyundai Black Card KAL, chủ sở hữu phải có khối tài sản tối thiểu 10 tỷ won ( khoảng 9 triệu USD ) mới được quyền làm hồ sơ xin cấp thẻ. Hồ sơ trên được 8 người thuộc bộ máy quản lý ngân hàng thông qua. Một trong 8 người chính là phó chủ tịch của Hyundai Card.

Với thẻ black card, chủ sở hữu phải đóng tiền phí thành viên khoảng 2 triệu won (tương đương 1.800 USD ) mỗi năm và phải đảm bảo mức chỉ tiêu hàng năm rơi vào mốc tối thiểu 10 triệu won ( 9.000 USD ).

Thành viên nhóm Big Bang sở hữu thẻ tín dụng dành cho giới siêu giàu.

Hồi giữa năm 2020, Seoulz từng thống kê danh sách 29 nam nghệ sĩ giàu có nhất showbiz Hàn, và T.O.P đứng thứ 10 với khối tài sản ước tính 23 triệu USD . Tuy nhiên, theo nguồn tin của Celebrity Net Worth, khó có thể tính toán chính xác thông tin tài sản của nam rapper. Bởi ngoài tiền mặt và bất động sản có thể quy ra giá trị cụ thể, T.O.P còn sở hữu rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, và có thể tăng giá rất cao nếu mang ra bán.

Truyền thông Hàn từng khẳng định sự giàu có của T.O.P không chỉ thể hiện bằng tiền, mà còn biểu hiện qua một vài thú vui chỉ dành cho những người siêu giàu, chẳng hạn sưu tầm tranh hoặc đồ gốm.

Anh bắt đầu sưu tầm các món đồ có giá trị từ năm 19 tuổi, khi vừa ra mắt với Big Bang. Sau 15 năm, T.O.P đã có trong tay nhiều món đồ nội thật, tranh vẽ, tượng.. được mua về từ các cuộc bán đấu giá. Hình ảnh chụp cận cảnh nội thất căn biệt thự ở Yongsan (Seoul) của nam rapper từng khiến nhiều người nhầm tưởng là viện bảo tàng. Anh thậm chí có thể dùng chính nhà mình làm bối cảnh chụp hình tạp chí.

T.O.P còn là chủ sở hữu của một cánh đồng nho ở Argentina - nơi sản xuất trung bình 8.000 chai rượu vang mỗi năm. Tuy nhiên, ngôi sao người Hàn không kinh doanh rượu, anh coi đây là nơi nghỉ dưỡng và là món quà tự thưởng cho bản thân.

Bị dư luận ghét bỏ, tẩy chay

Giàu có và tài năng cũng không đủ để khán giả Hàn tha thứ cho scandal dùng chất cấm của T.O.P. Đã bốn năm kể từ khi scandal xảy ra, nam rapper đã trải qua nhiều "trận cuồng phong" từ dân mạng - những người luôn yêu cầu anh giải nghệ, rời ngành giải trí.

Trong buổi livestream ngày 7/2/2020, T.O.P để lộ dáng vẻ phờ phạc, mệt mỏi. Anh liên tục nói "không khỏe" khi được người hâm mộ hỏi thăm.

"Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy tôi ít nhất một lần. Tôi chỉ muốn cho người hâm mộ thấy tôi đang sống như thế nào, vì có lẽ không ai biết được cuộc sống của tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với người hâm mộ của mình. Tôi không có kế hoạch tái xuất tại Hàn Quốc nữa. Bạn bè tôi đều phản đối tôi trở lại (showbiz)", T.O.P tâm sự.

Hiện nay, T.O.P không xuất hiện ở nơi đông người, cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh bản thân lên trang cá nhân.

Đối với lời tâm sự và hình ảnh tiều tụy của T.O.P, khán giả xứ kim chi cho rằng anh đang cố gắng "tẩy trắng" quá khứ và tìm kiếm tình thương từ người hâm mộ. Từ khi vụ việc án hút cần sa nổ ra vào năm 2017, T.O.P luôn bị mỉa mai, chỉ trích không ngừng.

Khi có tin Big Bang sẽ tái hợp và biểu diễn trong lễ hội âm nhạc mùa hè Coachella, hàng trăm nghìn bình luận của khán giả Hàn yêu cầu T.O.P rút lui khỏi sự kiện. Họ không thể chấp nhận người từng hút cần sa được trở lại sân khấu, dù là ở nước ngoài.

Trong livestream tuyên bố không trở lại showbiz, T.O.P còn gọi con người là "ác quỷ", mang hàm ý chỉ trích những dân mạng luôn tấn công anh bằng lời nói cay nghiệt. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ, dư luận Hàn Quốc có xu hướng tấn công T.O.P. Không khó để tìm thấy những lời chỉ trích nặng nề như "tên tội phạm", "đừng xuất hiện trên mạng nữa" hay "cút khỏi ngành giải trí đi" phía dưới các bài báo có đề cập tới anh hoặc nhóm Big Bang.

Cũng từ thời điểm đó, T.O.P không còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nữa. Tài khoản cá nhân của anh chủ yếu đăng tải các bức ảnh mang tính nghệ thuật trừu tượng hoặc hình chụp lại tranh vẽ. Một đôi lần, nam rapper đăng tải ảnh chân dung cũ của bản thân, và vẫn như thường lệ, lại nhận được lời mỉa mai của khán giả xứ kim chi.

Có lẽ, người hâm mộ và chính T.O.P đều hiểu, không còn cách nào để anh trở lại hoạt động nghệ thuật, dù là tái hợp với Big Bang.