Top nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2023

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới vừa được công bố tại lễ trao giải ở Valencia, Tây Ban Nha.

The World’s 50 Best Restaurants là sự kiện được coi như giải Oscar của ẩm thực toàn cầu. Giải thưởng năm nay đã được công bố vào 20/6 tại quần thể văn hóa và kiến ​​trúc City of Arts and Sciences ở thành phố Valencia, miền Nam Tây Ban Nha.

Nhà hàng Central giành vị trí quán quân của giải thưởng 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới 2023. Ảnh: Gustavo Vivanco Leon/Central.

Thành phố thủ đô Lima của Peru đã "bội thu" giải thưởng, giành danh hiệu số một và nhiều vị trí trong top 50. Bốn nhà hàng ở Lima lọt vào danh sách bao gồm Central ở vị trí số 1, Maido ở vị trí thứ 6, Kjolle ở vị trí thứ 28 và Mayta ở vị trí thứ 47. Trong đó, Kjolle mới lọt vào top 50 năm nay.

Central là nhà hàng Nam Mỹ đầu tiên giành được danh hiệu "Tốt nhất Thế giới". Nhà hàng do 2 vợ chồng đầu bếp Virgilio Martinez và Pía Léon điều hành, phục vụ các món ăn hảo hạng với nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn của Peru trong 15 năm qua. Nhà hàng "đưa thực khách đi qua 15 hệ sinh thái khác nhau của Peru, được phân loại theo độ cao, từ 15 m dưới Thái Bình Dương đến 4.200 m trên dãy Andes", trang web của ban tổ chức cho biết.

Một thực đơn tại nhà hàng Central, Peru. Ảnh: Ken Motohasi/Central.

Nước chủ nhà Tây Ban Nha cũng có 6 đại diện vào top 50, trong đó có nhà hàng số 2 thế giới Disfrutar ở Barcelona. Nước này cũng giành vị trí thứ 3 và thứ 4 với Diverxo của Madrid và Asador Etxebarri ở Atxondo thuộc xứ Basque.

Italy và Pháp cũng là những quốc gia châu Âu nổi bật. Có 5 nhà hàng ở Italy và 4 nhà hàng Pháp lọt vào top 50. Thủ đô London của Anh cũng giành được ba vị trí ấn tượng.

Ở châu Á, thành phố đáng chú ý là Bangkok (Thái Lan), nơi có hai nhà hàng lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Cả hai đều lọt vào top 20, đó là Le Du xếp thứ 15 và Gaggan Anand ở vị trí số 17.

Top 50 năm nay bao gồm các nhà hàng đến từ 24 vùng lãnh thổ trên 5 châu lục, với 12 nhà hàng lần đầu tiên lọt vào danh sách này. Các nhà hàng chỉ được phép giành vị trí cao nhất của giải thưởng một lần, sau đó sẽ được tham gia vào một chương trình "Best of the Best" riêng biệt.