'Top Gun: Maverick' và 'Gia tộc Rồng' thắng Golden Tomato

Rotten Tomatoes vinh danh “Top Gun: Maverick” và “House of the Dragon” là phim và chương trình truyền hình được đánh giá cao nhất (Best-reviewed media) năm 2022.

Mới đây, chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes đã công bố kết quả cuộc đánh giá thị trường phim năm 2022. Vượt qua nhiều bom tấn và dự án độc lập tên tuổi khác, bộ phim Top Gun: Maverick và series truyền hình House of the Dragon đã giành được danh hiệu “Cà chua Vàng” (Golden Tomato).

Theo đó, đây là bộ đôi được đánh giá cao nhất trong năm vừa qua (dựa trên việc thu thập ý kiến từ các tác giả là thành viên của những đoàn thể báo chí hoặc tổ chức phê bình phim). Top Gun: Maverick hiện đạt số điểm đánh giá 96% và House of the Dragon với 93%.

Cụ thể, Top Gun: Maverick giành giải thưởng Phim phiêu lưu/hành động được đánh giá cao nhất, cũng như chiến thắng tổng thể ở hạng mục phim điện ảnh. Trong khi đó, House of the Dragon đã mang về giải Golden Tomato Award ở thể loại khoa học viễn tưởng/kỳ ảo và hạng mục phim mới (New series categories). Ngoài ra, series này cũng giành chiến thắng chung cuộc ở mảng truyền hình.

Ngoài ra, một số chiến thắng đáng chú ý khác có thể kể tới như Glass Onion: A Knives Out Mystery (hạng mục phim giật gân/ly kỳ); Pinocchio (hạng mục hoạt hình); X (hạng mục phim kinh dị) và The Batman (hạng mục phim chuyển thể truyện tranh)....

Chiến thắng chung cuộc Golden Tomato thuộc về Top Gun 2 và House of Dragons. Ảnh: Paramount Pictures / Warner Bros.

Ngay từ khi ra mắt, Top Gun: Maverick đã khuynh đảo phòng vé mùa hè 2022. Bom tấn nhiều tuần liên tục gây bão trên toàn cầu, gặt hái khoản doanh thu lên tới gần 1,5 tỷ USD . Mới đây, bộ phim này cũng nằm trong danh sách đề cử Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80.

Trong khi đó, House of Dragons là phần tiền truyện của series đình đám Trò chơi vương quyền, dựa theo cuốn tiểu thuyết Fire & Blood năm 2018 của tác giả Martin. Vượt qua những đối thủ sừng sỏ, tác phẩm đã chiến thắng hạng mục Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng gần đây.