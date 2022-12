T.O.P (BIGBANG) chính thức xác nhận du hành vũ trụ

Nam ca sĩ đã đăng tải bài viết xác nhận tham gia dự án du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản.

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin T.O.P (BIGBANG) sẽ tham gia chuyến du hành vào vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa.

Đến ngày 9/12, nam ca sĩ chính thức xác nhận thông tin này bằng một bài đăng trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Hello, We are the dearMoon crews!" (tạm dịch: Xin chào, chúng tôi là phi hành đoàn dearMoon).

Nam ca sĩ là một trong 8 thành viên của phi hành đoàn do tỷ phú Yusaku Maezawa tài trợ. Ảnh: @choi_seung_hyun_tttop.

Ngoài T.O.P, danh sách những người được chọn gồm: YouTuber người Mỹ Tim Dodd, DJ kiêm nhà sản xuất nhạc điện tử Steve Aoki, nghệ sĩ và biên đạo múa người CH Czech Yemi AD, nhiếp ảnh gia người Ireland Rhiannon Adam, nhiếp ảnh gia người Anh Karim Iliya, nhà làm phim người Mỹ Brendan Hall và diễn viên Ấn Độ Dev Joshi.

Những thành viên này được chọn dựa theo hai tiêu chí: có tiềm năng phát triển vượt bậc qua du hành vũ trụ, giúp ích cho nhân loại và đủ khả năng hỗ trợ người đồng hành của mình.

Dự án du hành Mặt Trăng này có tên là dearMoon, được công bố lần đầu vào năm 2018 và lấy nghệ sĩ làm trung tâm.

Tỷ phú Nhật Bản dự định mời các nghệ sĩ cho chuyến khám phá vũ trụ một tuần với hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk và sẽ chi trả chi phí cho toàn bộ phi hành đoàn. Dự án này được lên kế hoạch thực hiện trong vòng 6 ngày vào năm 2023.