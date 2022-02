T.O.P (Big Bang) trước khi kết thúc 16 năm với YG

T.O.P (Big Bang) mong muốn phát triển sự nghiệp dưới tư cách nghệ sĩ và doanh nhân. Anh từng gặt hái thành công với diễn xuất và sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Ngày 7/2, YG Entertainment xác nhận Big Bang dự kiến ra mắt ca khúc mới vào mùa xuân năm nay. "Big Bang đã hoàn thành việc thu âm bài hát, và họ đang chuẩn bị quay MV", YG chia sẻ.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên nhóm phát hành kể từ ca khúc Flower Road ra mắt vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, công chúng không khỏi xôn xao khi YG đồng thời thông báo rằng hợp đồng độc quyền giữa YG và thành viên T.O.P đã chấm dứt. Do vậy, nam ca sĩ rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó.

T.O.P quyết định rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó. Ảnh: Vogue.

Khởi đầu cùng Big Bang

Niềm đam mê dành cho hip-hop của T.O.P sớm nảy sinh từ khi anh còn nhỏ. Trước khi gia nhập YG Entertainment, anh biểu diễn tại các câu lạc bộ hip-hop dưới nghệ danh TEMPO. G-Dragon là người đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ T.O.P trở thành thành viên của Big Bang.

"T.O.P vốn là bạn của tôi. Chúng tôi là bạn hàng xóm khi học cấp hai. Tại thời điểm ấy, chúng tôi thường rap và nhảy cùng nhau", G-Dragon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cùng Asia Kyungje. Cả hai từng trở nên xa cách vì G-Dragon chuyển nơi ở, tuy nhiên, sau khi biết YG dự định ra mắt nhóm nhạc thần tượng mới, anh chủ động liên hệ với T.O.P.

G-Dragon cùng T.O.P thu âm một vài ca khúc để gửi cho Yang Hyun Suk, giám đốc của YG. Sau đó, T.O.P được mời tới công ty tham dự buổi tuyển chọn, tuy nhiên, vì ngoại hình mũm mĩm bị đánh giá là "không phù hợp với thành viên nhóm nhạc thần tượng", YG từ chối anh.

Không bỏ cuộc tại đó, T.O.P tập luyện chăm chỉ đến mức anh giảm 20 kg chỉ trong 40 ngày. 6 tháng sau, anh tham gia thi tuyển thêm lần nữa và được nhận làm thực tập sinh tại YG.

Năm 2006, Big Bang lần đầu ra mắt công chúng tại concert kỷ niệm 10 năm thành lập YG Entertainment. Danh tiếng của Big Bang bắt đầu bùng nổ sau chuỗi hit Lies, Last Farewell, Haru Haru và Sunset Glow. Với hơn 150 triệu bản album được bán ra cùng hàng chục ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số, hiện Big Bang vẫn được xem như một trong những nhóm nhạc Kpop có ảnh hưởng nhất thế giới.

Big Bang hiện vẫn là một trong những nhóm nhạc Kpop có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Naver.

Tập trung vào âm nhạc và diễn xuất

Không lâu sau khi Big Bang ra mắt, T.O.P bắt đầu phát triển sự nghiệp cá nhân. Năm 2007, anh nhận vai diễn đầu tiên thông qua bộ phim I Am Sam, trở thành thành viên Big Bang đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. 2 năm sau, anh có cơ hội đảm nhận vai Vick trong bộ phim đình đám Iris. Việc ca sĩ thần tượng tham gia dự án quy mô lớn như Iris không phải điều phổ biến tại thời điểm ấy.

Iris gặt hái thành công lớn về mặt thương mại. Dự án nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Với tỷ suất người xem lên tới hơn 30%, bộ phim liên tục đứng đầu danh sách phim truyền hình được theo dõi nhiều nhất trong cùng một khung giờ.

Sau Iris, T.O.P tiếp tục tham gia một số tác phẩm nổi tiếng khác như 71: Into The Fire, Commitment, Tazza: The Hidden Card. Đặc biệt, vai diễn Oh Jang Beom trong 71: Into The Fire đã giúp anh nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 31 và lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, T.O.P tích cực đầu tư vào sản phẩm âm nhạc cá nhân. Năm 2010, anh phát hành đĩa đơn đầu tiên Turn It Up. Sau đó, vào tháng 12, anh cùng G-Dragon thành lập nhóm nhỏ GD & T.O.P và cho ra mắt album GD & TOP. Với hơn 130.000 bản album được bán ra, GD & TOP trở thành album bán chạy thứ 5 trong năm 2010 tại Hàn Quốc.

Năm 2013, đĩa đơn thứ hai Doom Dada của T.O.P được phát hành. Dù nhận phản hồi trái chiều từ công chúng, bài hát vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Tờ Dazed đánh giá Doom Dada là ca khúc Kpop hay nhất năm 2013 và nhận xét rằng bài hát "giúp T.O.P dẫn đầu sự phát triển của Kpop".

T.O.P gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: Naver.

Thăng trầm trong sự nghiệp

Tháng 2/2017, T.O.P chính thức nhập ngũ. Tuy nhiên, vào tháng 6/2017, nam ca sĩ bị điều tra dưới cáo buộc sử dụng cần sa tại nhà riêng cùng cựu thực tập sinh Han Seo Hee.

Vài ngày sau khi bê bối nổ ra, T.O.P được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh rơi vào tình trạng hôn mê do sử dụng thuốc an thần quá liều. Sáng 8/6/2017, mẹ của T.O.P xác nhận rằng nam ca sĩ đã tỉnh lại và đang trong trạng thái bình phục.

Tại phiên đầu trần đầu tiên, T.O.P thừa nhận bản thân từng hút cần sa 4 lần vào tháng 10/2016. Anh nhận mức án 2 năm quản chế và 10 tháng tù nếu có hành vi tái phạm. Nam ca sĩ bị trục xuất khỏi đơn vị cũ. Anh phải nhập ngũ lại từ đầu dưới tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng tại khu vực Yongsangu.

T.O.P chính thức xuất ngũ vào tháng 7/2019. Sau khi xuất ngũ, anh gần như không hoạt động tại giới giải trí.

Năm 2020, cựu thành viên Seungri bị điều tra dưới nhiều tội danh khác nhau gồm môi giới mại dâm, đánh bạc bất hợp pháp, tham ô... Ảnh hưởng từ scandal khiến Big Bang chịu thiệt hại nặng nề. Dưới sức ép từ công chúng và giới truyền thông, nhóm rơi vào giai đoạn tạm ngưng hoạt động kéo dài, ngay cả khi toàn bộ thành viên đã xuất ngũ. Khán giả Hàn Quốc liên tục tranh cãi gay gắt về việc nhóm nhạc "vướng quá nhiều bê bối" như Big Bang có nên quay lại đường đua âm nhạc hay không.

Trước đó, Big Bang dự định tái xuất tại lễ hội âm nhạc Coachella 2020, tuy nhiên, lễ hội bị hủy bỏ dưới ảnh hưởng của dịch bệnh. Do vậy, ca khúc phát hành vào mùa xuân 2022 sẽ là dự án chung đầu tiên của cả nhóm kể từ năm 2018.

Hướng đi trong tương lai

Trong thông báo ngày 7/2, YG cho biết bên cạnh hoạt động quảng bá cùng Big Bang, T.O.P mong muốn phát triển sự nghiệp cá nhân "dưới tư cách nghệ sĩ và doanh nhân". Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, nguyện vọng của anh được các thành viên trong nhóm chấp thuận.

"T.O.P sẽ luôn tham gia vào các hoạt động của Big Bang miễn là điều kiện cho phép", YG thông báo.

Người hâm mộ dự đoán T.O.P tập trung phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân và tham gia đóng phim sau khi rời YG.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ vốn nổi tiếng với niềm yêu thích dành cho thiết kế nội thất. Trong cuộc phỏng vấn cùng 10Asia, T.O.P cho biết nếu cần thay đổi ngành nghề, anh muốn "học hỏi thêm về những thứ mình thích, điển hình như thiết kế nội thất và kiến trúc".

T.O.P sớm bày tỏ niềm yêu thích dành cho thiết kế nội thất và kiến trúc. Ảnh: Esquire.

Thực tế, T.O.P là cháu trai của Kim Whanki, họa sĩ tiên phong trong trường phái tranh trừu tượng tại Hàn Quốc. Hầu hết nữ giới trong gia đình T.O.P học chuyên ngành nghệ thuật, nên nam ca sĩ có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Đặc biệt, anh từng nhận giải thưởng Văn hóa thị giác tại lễ trao giải Prudential Eye 2015 được tổ chức ở Singapore.

Do vậy, nhiều người dự đoán bên cạnh hoạt động tại giới giải trí, nam ca sĩ cũng tích cực tham gia lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc và hội họa dưới vai trò nhà thiết kế, nhà sưu tầm và doanh nhân.