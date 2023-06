T.O.P bị chỉ trích vì đóng 'Squid Game 2'

Ngày 29/6, tờ Mydaily đưa tin ê-kíp sản xuất Squid Game phần 2 xác nhận T.O.P, nam diễn viên Park Gyu Young, cựu thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE Cho Yuri cùng Kang Ae Sim, Lee David, Lee Jin Wook, Won Ji An, Kim In Seon, Noh Jae Won tham gia bộ phim.

Đội ngũ sản xuất của Squid Game giới thiệu về T.O.P trong thông cáo báo chí chính thức: "Choi Seung Hyun (tên thật của T.O.P) đã hoạt động như một nghệ sĩ đa dạng, không có giới hạn. Anh thể hiện ấn tượng trong nhiều bộ phim".

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngay khi thông tin thành viên nhóm Big Bang được chọn tham gia Squid Game mùa 2, tranh cãi nổ ra trên mạng.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả chỉ trích sự xuất hiện của T.O.P trong bộ phim đình đám. Lý do là nam ca sĩ từng sử dụng chất cấm.

T.O.P bị đưa ra xét xử vì tội hút cần sa vào năm 2017. Anh bị kết án 2 năm quản chế trong phiên tòa đầu tiên.

Vào thời điểm đó, T.O.P nói: "Tôi thừa nhận và chấp nhận tất cả lỗi lầm. Tôi sẽ kiểm điểm nhiều hơn và lấy đó làm bài học để có thể sống với trái tim mới". Sau đó, nam ca sĩ tuyên bố không trở lại ngành giải trí.

Năm 2019, khi một khán giả bình luận đừng trở lại giới giải trí, T.O.P tuyên bố: "Vâng. Tôi cũng không định làm điều đó".

Năm 2020, trong một buổi phát sóng trực tuyến, T.O.P nói: "Tôi luôn xin lỗi người hâm mộ. Tôi sẽ không trở lại ở Hàn Quốc. Tôi không muốn trở lại chút nào". Vì vậy, khi T.O.P tham gia dự án phim, hầu hết khán giả Hàn Quốc phản đối.

Ngày 31/5, tờ Xports News đưa tin T.O.P gián tiếp xác nhận rời nhóm Big Bang. Cụ thể, nam rapper chia sẻ một bài viết liên quan đến bản thân trên tờ Osen nhưng dùng dấu X gạch vào tên Big Bang. Cùng lúc, anh chia sẻ bài viết có tiêu đề: “T.O.P trở lại sau khi rời Big Bang và đang chuẩn bị album mới”.

Ngoài ra, khi người hâm mộ hỏi: “Anh rời Big Bang rồi sao?”, nam rapper trả lời: “Tôi đã rời nhóm”. T.O.P tiếp tục: “Tôi nói với các bạn rằng tôi rời đi và đang đối mặt với một chương mới của cuộc đời”.

