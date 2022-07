T.O.P bị chỉ trích

Truyền thông Hàn Quốc cho biết khán giả bất ngờ và chỉ trích T.O.P khi anh tham gia sự kiện ra mắt bộ phim "Emergency Declaration". Trước đó, rapper bị tẩy chay vì dùng chất cấm.

Ngày 26/7, tờ Osen đưa tin về việc T.O.P tham gia sự kiện ra mắt bộ phim Emergency Declaration - Tuyên bố khẩn cấp với tiêu đề: "Tại sao bạn xuất hiện ở đó?". Theo Osen, cả khán giả lẫn giới truyền thông Hàn Quốc đều bàng hoàng, thậm chí không chào đón khi thấy thành viên nhóm Big Bang bước lên thảm đỏ.

Emergency Declaration có đội hình gồm toàn ngôi sao hạng A như Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Im Si Wan, Kim So Jin và Park Hae Joon. Đạo diễn của phim là Han Jae Rim. Ông là đạo diễn kỳ cựu từng thực hiện nhiều phim nổi tiếng như Contemplation, The King và Elegant World. Do đó, theo Osen, khán giả tham dự sự kiện này đều mong đợi những cái tên hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc.

T.O.P ở sự kiện. Ảnh: Osen.

“Mọi người trong rạp chiếu phim đều nghi ngờ khả năng nghe khi người dẫn chương trình nói: 'T.O.P Big Bang đã đến'. Khi T.O.P xuất hiện, các phóng viên và khán giả rất kinh ngạc. Anh ấy xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng. Đặc biệt, T.O.P đã tuyên bố giải nghệ thông qua trang cá nhân nên sự xuất hiện của anh không được mọi người mong đợi”, tờ Osen viết.

Osen miêu tả T.O.P xuất hiện trong bộ vest đen với mái tóc vàng. Anh tạo dáng ung dung, không hề tỏ ra run sợ dù đây là sự kiện công khai đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng vì vướng scandal sử dụng chất cấm. Osen dự đoán T.O.P tham dự sự kiện thông qua lời mời của đàn anh thân thiết là Lee Byung Hun.

Hiện, khán giả Hàn Quốc cũng tranh cãi về sự xuất hiện của thành viên nhóm Big Bang ở buổi ra mắt phim. Dưới bài viết về nam rapper ở diễn đàn Theqoo, khán giả chỉ trích anh. Họ bình luận: “Ai là người đã mời anh ta”, “Tôi đã nghĩ mình bị lừa khi nhìn thấy tiêu đề”, “Anh ta nói sẽ dừng quảng bá ở Hàn Quốc. Vậy tại sao anh ta xuất hiện ở đó”.

Rapper bị chỉ trích vì công khai xuất hiện. Ảnh: Osen.

T.O.P nhập ngũ vào tháng 2/2017. Cùng năm anh bị Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Thành viên nhóm Big Bang bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần vào tháng 10/2016. Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm. Suốt nhiều năm qua, anh dừng hoạt động và bị công chúng tẩy chay.

Đầu tháng 2, T.O.P xác nhận rời YG Entertainment sau 16 năm nhưng vẫn là thành viên của Big Bang. Anh cùng nhóm nhạc phát hành bài hát mới mang tên Still Life.