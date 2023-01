Top 6 American Idol qua đời ở tuổi 31

Người thân thông báo nam ca sĩ CJ Harris (thí sinh American Idol mùa 2014) đã mất tối 15/1 tại bệnh viện.

Chia sẻ với TMZ ngày 16/1 (theo giờ Mỹ), người thân của Harris cho biết anh đã mất trong bệnh viện ở Jasper, Alabama. Trước đó, nam ca sĩ lên cơn đau tim. Gia đình đưa Harris đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Tham gia American Idol, CJ Harris dừng chân ở vị trí top 6 chung cuộc. Ngay từ vòng audition, anh đã được đánh giá là giọng ca đầy triển vọng. Màn trình diễn ca khúc Soulshine của anh đã hoàn toàn thuyết phục các giám khảo khó tính như Keith Urban, Jennifer Lopez và Harry Connick Jr.

“Bạn hát như thể ca khúc sinh ra là để cho bạn hát chứ không phải vì bạn muốn hát. Và đó là lý do tại sao màn thể hiện của bạn đầy cảm xúc và chân thực”, Keith Urban từng nhận xét về CJ Harris như vậy.

Phong cách âm nhạc của Harris là rock, kết hợp blues và country. Ảnh: Michael Becker.

Sinh năm 1991, CJ Harris tên thật là Curtis Harris. Từ nhỏ anh đã học nhạc và tham gia các dàn hợp xướng tại địa phương. Phong cách âm nhạc của Harris là rock, kết hợp blues và country.

Sau thành công ở American Idol, Harris tham gia biểu diễn và phát hành một số sản phẩm âm nhạc như single In Love hay các ca khúc Invisible, If It Hadn't Been for Love, American Woman và Gravity...