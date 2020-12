Top 5 Hoa hậu Việt Nam: 'Ngày đầu gặp Á hậu Ngọc Thảo, tôi không ưa'

Phương Quỳnh - cô gái lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp có làn da đẹp nhất - cho biết thoải mái, nhẹ nhõm khi Đỗ Hà là người đăng quang.

Phạm Thị Phương Quỳnh (sinh năm 2000) - nữ sinh Đại học Tài chính Marketing là người đẹp lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, cô giành giải phụ Người đẹp có làn da đẹp nhất.

Phương Quỳnh: 'Tôi đã đoán Đỗ Thị Hà là hoa hậu' Phương Quỳnh cho biết cô bất ngờ trước kết quả và cảm thấy xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân suốt thời gian dài.

Trở về từ đấu trường nhan sắc lớn, Phương Quỳnh cho biết cô dành trọn 3 ngày chỉ để... ngủ. Người đẹp 20 tuổi nói vui rằng 3 tháng đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam là 3 tháng dài nhất trong tất cả 3 tháng từ trước đến nay. Tuy vậy, cô thấy bản thân trưởng thành, biết mình mạnh ở đâu, yếu chỗ nào để sửa đổi.

"Nhẹ người khi Đỗ Thị Hà được xướng tên ở ngôi vị cao nhất"

- Khi được xướng tên vào top 5 Hoa hậu Việt Nam, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi bất ngờ. Nếu ai xem lại khoảnh khắc đó sẽ thấy biểu cảm của tôi bất ngờ tới mức nào. Nhưng với những gì tôi đã thể hiện, top 5 là kết quả xứng đáng cho bản thân mình.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình chỉ dừng chân ở top 10. Không phải tôi tự ti nhưng tôi là người luôn để cho mình đường lui để kết quả có thế nào, tôi cũng cảm thấy vui.

- Chị bốc thăm câu hỏi bị trùng với Huỳnh Nguyễn Mai Phương, điều này có khiến chị mất bình tĩnh?

- Lúc đọc câu hỏi, tôi không biết đó là câu trùng cho tới khi MC nói. Khi đứng ở dưới nghe chị Mai Phương trả lời, tôi chỉ vỗ tay và nói nhỏ "chị Phương cố lên", lúc ấy tôi cũng rất run nên không nghe được câu hỏi của chị Phương và cả câu trả lời của chị. Tôi cũng không chuẩn bị tâm lý để vào top 5.

Khi đọc to câu hỏi của mình, đầu tôi đã tự động nhảy số tới câu trả lời nên khi MC bảo bốc thăm lại, tôi mất bình tĩnh nên câu trả lời không được hoàn thiện.

Phạm Thị Phương Quỳnh - cô gái quê Đồng Nai là người đẹp top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Nếu chị bốc thăm trước Mai Phương, chị có nghĩ mình làm tốt hơn cô ấy?

- Đêm hôm đó về, tôi có xem lại và thấy chị Phương đã làm tốt. Nếu là tôi, tôi sẽ trả lời rằng: "Như mọi người đã biết, con người là một phần thống nhất trong thiên nhiên nên tác động của con người dù tích hay tiêu cực, vô hay cố ý đều ảnh hưởng đến thiên nhiên. Vì thế, con người nên nhìn nhận và sửa đổi hành vi của mình".

Có thể tôi không may mắn khi bốc trùng câu hỏi nhưng ở câu thứ hai, tôi nghĩ mình trả lời vậy cũng tốt bởi trong tâm thế bất ngờ, tôi làm như vậy cũng không phải quá tệ.

- Câu hỏi của chị là "Nếu phải chọn làm người con hiếu thảo hoặc người có ích cho xã hội, chị sẽ chọn làm người nào?" bị đánh giá là câu hỏi ngớ ngẩn. Thậm chí câu trả lời của chị cũng bị cho là quá an toàn, không có ý nghĩa, tại sao chị không phản biện?

- Tôi không nghĩ vậy. Một người dành nhiều thời gian làm việc ít có thể quan tâm đến gia đình và ngược lại. Nhưng tôi là người ghét phải đưa ra sự lựa chọn nên tôi chọn cả hai và điều này cũng không có gì sai cả.

Có chăng nếu được làm lại, tôi sẽ nói rằng nếu bắt buộc phải chọn, tôi sẽ chọn làm người con hiếu thảo. Bởi với tôi, tôi nghĩ rằng sống với gia đình sẽ hạnh phúc và hạnh phúc cũng là một loại thành công.

Thật lòng đến giờ tôi cũng chưa có thời gian để đọc bình luận tiêu cực của khán giả. Nhưng tôi cũng chỉ là cô gái 20 tuổi, trước đây chỉ là cô sinh viên bình thường và chưa từng đứng trên sân khấu lớn như vậy. Tôi nghĩ những gì mình thể hiện dù còn thiếu sót nhưng tôi vẫn hài lòng.

- Lúc đứng cạnh Đỗ Thị Hà, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đợi MC công bố hoa hậu, ba người nói với nhau điều gì?

- Lúc đó tôi và hai bạn đều rất run. Trong đầu tôi có suy nghĩ nếu là mình thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào và nếu là người khác, tôi sẽ rất vui. Tôi không hiểu tại sao tôi rất mong người khác được giải.

Khi MC đọc tên Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam, tôi thấy nhẹ cả người, thở phào nhẹ nhõm và hài lòng với kết quả mình nhận được. Lúc đó, tôi rất vui và đứng vỗ tay chúc mừng top 3. Tôi không tự ti nhưng luôn giữ cho mình đường lui.

"Khi MC đọc tên Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam, tôi thấy nhẹ cả người". Ảnh: Nguyễn Thành.

- Khi MC chưa đọc kết quả, chị có đoán được ai sẽ là hoa hậu?

- Tôi đoán là em Hà bởi lúc đứng trong cánh gà, tôi đã nói với Hà rằng em sẽ là hoa hậu. Chứng kiến những gì Hà thể hiện trong 3 tháng qua, cô ấy xứng đáng.

Hà là cô gái tràn đầy năng lượng, luôn nỗ lực. Như việc tập catwalk, ai cũng thấm mệt, Hà vẫn soi gương và một mình tập tiếp. Hà thay đổi đáng kể qua từng vòng. Từ những ngày đầu, em ấy ít cười, hay ngại và ít giao tiếp. Sau này, Hà cười nhiều và thân thiện. Tôi ấn tượng với nụ cười tươi của em ấy.

Đỗ Hà nhỏ hơn tôi một tuổi nên tôi nghĩ những gì em ấy làm được là rất tốt. Một năm trước, nếu tôi đứng trên sân khấu lớn như vậy, tôi cũng không làm được như thế.

Với một cô gái 19, 20 tuổi, mọi người có thể chọn cách sống an toàn bên gia đình, bạn bè. Nhưng khi họ đã chọn đối mặt với một cuộc thi, với nhiều ý kiến tích cực, tiêu cực, tôi nghĩ đó là cô gái bản lĩnh. Con gái đẹp không thiếu nhưng không phải ai cũng dám đi thi hoa hậu.

Từ hồi 18, 19 tuổi, tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên đi thi hoa hậu. Nhưng tới 20 tuổi, tôi mới tự tin tham gia.

- Đêm chung kết bị đánh giá quá dài gây mệt mỏi cho người xem và cả thí sinh, chị có bị đuối sức?

- Thời lượng đêm chung kết đúng là hơi dài nhưng vì ban tổ chức muốn lồng ghép câu chuyện để chuyển tới khán giả nội dung Thập kỷ hương sắc. Ngoài ra, đạo diễn phải dành thời gian cho thí sinh thay đồ, di chuyển.

Về tôi, tôi không thấy mệt mỏi vì trong 3 tháng qua, lịch trình của thí sinh luôn dày đặc.

Phương Quỳnh cao 1,74 m, nặng 54 kg. Ảnh: Nguyễn Thành.

''Ngày đầu gặp Ngọc Thảo, tôi không ưa"

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau Hoa hậu Việt Nam?

- Tôi nhận được nhiều từ cuộc thi. Tôi được gặp nhiều người, làm những công việc chưa từng làm. Tôi trưởng thành hơn.

Tôi thấy sức khỏe của mình tiến bộ hẳn một bậc sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Tôi phải tập đội hình, tập nhảy, catwalk, thường xuyên dậy từ 4, 5h sáng. Nói vui thì tôi chưa bao giờ thấy 3 tháng nào dài như 3 tháng tham gia cuộc thi. Tôi bị rụng tóc khá nhiều do thiếu ngủ, da xạm đi vì make up quá nhiều còn số cân của tôi thì không đổi vì lúc rảnh, chị em vẫn rủ nhau uống trà sữa. Ban tổ chức luôn dặn thí sinh phải ăn đầy đủ mới có sức để tập luyện và di chuyển, có chăng chỉ là hạn chế ăn tinh bột để vòng hai không bị to.

Danh hiệu top 5 Hoa hậu Việt Nam ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi phải chú trọng đến cách ăn mặc, nói chuyện, giữ kẽ nhưng tôi nghĩ điều này khiến tôi thay đổi theo hướng tích cực nên tôi không thấy có vấn đề gì.

Phương Quỳnh chưa có bạn trai. Cô tâm sự bản thân đặt cảm xúc lên trên hết. Ảnh: Nguyễn Thành.

Tôi cũng giống Hà, từng phát ngôn không hay trên mạng xã hội, tôi không biết vì sao ngày trước mình lại buồn cười đến vậy. Nhưng nhìn vào những điều đó, tôi mới nhận ra bây giờ mình đã chín chắn.

Tôi không cổ súy nhưng ở tuổi trẻ, khi chưa lớn hẳn, ai cũng có những hành động sau này hối hận. Quan trọng là mình sửa đổi và tương lai bạn sẽ hành động ra sao.

- Top 3 Hoa hậu Việt Nam ngoài đời như thế nào trong mắt chị?

- Tôi thấy Hà là cô gái tích cực, luôn vui vẻ, yêu đời và tôi tin Hà sẽ chịu được sức nặng của chiếc vương miện. Lúc được xướng tên, Hà xúc động và khóc không thành tiếng. Tôi nghĩ em ấy đã bình tĩnh, nếu là tôi, có khi tôi ngất xỉu luôn.

Về Ngọc Thảo, ngày đầu gặp, tôi thấy không ưa bạn ấy. Vì mặt bạn đã sắc sảo nên nhìn đẹp nhất khi không cười. Sau khi tiếp xúc, tôi thấy Thảo là người sống thật, hỏi gì nói nấy. Cô ấy sống không tính toán, lúc nào cũng thoải mái và rất dễ thương. Thảo cũng đã cố gắng cười nhiều hơn.

Còn chị Phương Anh, tôi đã dự đoán từ đầu là chị ấy sẽ đi đến top cuối cùng. Nói về gương mặt, chị ấy rất sáng sân khấu và có nhiều nét hiện đại. Không thể nói rằng chỉ vì học giỏi mà chị ấy được là á hậu. Chị Phương Anh là người điềm tĩnh, ít nói và chỉ thể hiện khi cần.

- Chị cảm thấy thế nào với danh hiệu Người đẹp có làn da đẹp nhất?

- Không phải tôi quá tự tin vào bản thân nhưng từ những ngày đầu, mọi người thường trêu rằng nếu có giải Người đẹp có làn da đẹp nhất thì chắc chắn là tôi chứ không ai khác. Khi tôi bước lên top đề cử hạng mục này, tôi đã chắc chắn là mình.

Về bí quyết dưỡng da, nhất là da mặt, tôi nghĩ 70% liên quan đến thần sắc. Con gái phải ăn đủ, ngủ đủ mới có thể đẹp được. Tôi dưỡng da đơn giản và luôn đề cao sản phẩm phù hợp với mình, không phải đắt, nổi tiếng mà là phù hợp.

Mỗi người cần hiểu về làn da của mình và đừng so sánh da của mình với người khác. Hôm qua bạn có 10 cái mụn, hôm nay bạn chỉ còn 3 cái, đó là kết quả tốt rồi. Những người có suy nghĩ so sánh da mình với da người ta và dùng sản phẩm theo họ, tôi nghĩ sẽ khó có được làn da đẹp.

Theo Phương Quỳnh, dưỡng da là đề cao sản phẩm phù hợp với mình, không phải đắt, nổi tiếng mà là phù hợp. Ảnh: Nguyễn Thành.

"Mình xinh đẹp thì gặp người lo được cho mình, thì có gì sai"



- 3 tháng sống trong môi trường gồm toàn người đẹp, chị có thấy áp lực?

- Tôi thấy điều đó rất tốt. Khi ở môi trường có nhiều người giỏi, đẹp, mình sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn. Ví dụ nhìn em Hà, tôi nghĩ mình cần chăm cười hơn nữa. Nhìn chị Phương Anh, tôi nghĩ mình cần chăm học, trau dồi kiến thức. Nhìn Thảo, tôi thấy mình cần học catwalk, kỹ năng tạo dáng để chuyên nghiệp hơn.

- Được trở về nhà sau 3 tháng tham dự cuộc thi, chị thấy thích cuộc sống nào hơn?

- Mỗi kiểu có cái riêng. Nhưng mấy ngày đầu, tôi cũng hơi sốc khi ở nhà một mình. Thức dậy chỉ ăn, ngủ, đọc báo mạng rồi lại ăn, ngủ, khác hẳn với lịch trình 3 tháng trước.

Nhưng ở nhà cũng thoải mái, không còn cảm giác nhớ nhà. Tôi từng vừa ăn cơm, vừa khóc khi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Đếm ngày trở về là một trong những mục tiêu của tôi thời điểm đó.

- Về quan điểm thi hoa hậu để đổi đời, chị nghĩ sao?

- Có rất nhiều cách để đổi đời. Nếu nói các cô gái đi thi hoa hậu để đổi đời, là tham vọng, tôi xin phép hỏi ngược xíu là "Tại sao mọi người mua vé số vậy?". Tôi đi thi hoa hậu là tìm kiếm cơ hội cho tôi, giống như việc mọi người mua vé số là để hy vọng mình may mắn trúng thưởng. Điều đó hoàn toàn xứng đáng cả.

Tôi không ủng hộ chân dài phải cặp đại gia nhưng "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", nên khi mình xinh đẹp, tự tin, bản lĩnh và có giá trị thì việc gặp được người phù hợp, yêu thương và lo được cho mình thì có gì là sai.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phải tìm người giàu, người này người kia, tôi chỉ tìm người phù hợp. Tôi đặt tình cảm lên trên hết.

- Chị đã có bạn trai?

- Tôi chưa, mẹ tôi cũng chưa sẵn sàng về việc con gái có bạn trai. Nhưng tôi cũng nghĩ về việc này rất thoáng, tôi không muốn phải giả tạo. Nếu có người này, người kia hẹn gặp vì mục đích tốt thì tại sao mình phải bỏ qua. Đâu phải đến gặp xong là mọi thứ không thể thay đổi, gặp rồi mà không phù hợp có thể chấm dứt.