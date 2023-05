Top 40 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2023

Kim Ji Eun đứng thứ 13, cũng là ngôi sao từng chật vật trong sự nghiệp. Năm 2021 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Kim Ji Eun khi cô có vai chính trong bom tấn truyền hình The Veil. Màn thể hiện ấn tượng đã giúp Ji Eun mang về danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải phim truyền hình MBC 2021. Sau đó, cô tiếp tục được đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Again My Life, đóng cặp với Lee Jun Ki.