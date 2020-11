Top 35 Hoa hậu Việt Nam chuẩn bị cho đêm thi thời trang

Trong đêm thi "Người đẹp thời trang", 35 thí sinh sẽ trình diễn bộ sưu tập đặc biệt của thương hiệu thời trang Neva.

Hoa Hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc có uy tín và sức ảnh hưởng tại Việt Nam, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Năm nay, thương hiệu thời trang Việt cao cấp Neva được lựa chọn là nhà tài trợ thời trang, đồng hành và tư vấn trang phục cho thí sinh. Thương hiệu này cũng sẽ sáng tạo một bộ sưu tập dành riêng cho 35 thí sinh trong đêm thi "Người đẹp thời trang".

Top 35 thí sinh tích cực tập luyện chuẩn bị chinh phục giải thưởng “Neva Fashion Awards”.

Đêm thi “Người đẹp thời trang” vào 10/11 tới đây được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, với giải thưởng hấp dẫn, sân khấu được đầu tư công phu. Sự kiện sẽ mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham dự của các khách mời như Quang Dũng, Lệ Quyên, Hồ Quang Hiếu, Mlee, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy... Ước tính, lượng khán giả của đêm thi có thể lên đến 6.000-7.000 người.

Trong đêm thi, Neva sẽ lựa chọn và trao giải thưởng “Neva Fashion Awards” cho thí sinh thể hiện tốt nhất. Đây là giải đặc biệt của cuộc thi năm nay, mở ra cơ hội chinh phục thêm giải thưởng phụ cho các thí sinh.

Dàn thí sinh trong trang phục của Neva.

Trong đêm thi, khán giả sẽ được ngắm nhìn BST "The Most Beauty" với 38 thiết kế lộng lẫy, do 3 vedette là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga và Á hậu Thuý An cùng 35 thí sinh thể hiện.

Với thông điệp "Yêu thương, trân quý bản thân người phụ nữ Việt", Giám đốc sáng tạo của Neva - chị Easter Lily - đã lựa chọn hồng mẫu đơn và cúc đại đóa làm cảm hứng sáng tạo trang phục. Đội ngũ thiết kế tài năng của Neva đã làm việc liên tục trong 180 giờ để truyền tải vẻ đẹp mỗi loài hoa vào từng chi tiết của BST mới, tôn vinh nét đẹp riêng của các thí sinh.

Neva là đơn vị thiết kế thời trang cho Hoa hậu Việt Nam 2020.

Kết hợp tone màu rực rỡ của thiên nhiên với chất liệu vải tơ organza, tafta, silk..., BST gồm những thiết kế tinh tế và cao cấp, tôn vẻ lộng lẫy của người mặc. Khoác lên mình những thiết kế của Neva, top 35 thí sinh được kỳ vọng mang đến đêm trình diễn nhan sắc đầy ấn tượng và hấp dẫn.

Giám đốc sáng tạo Easter Lily (áo tím) lựa chọn từng mẫu thiết kế cho đêm thi “Người đẹp thời trang”.

Với sự đầu tư về giải thưởng, trang phục và sự đánh giá chuyên môn từ các chuyên gia thời trang, đêm trình diễn này hứa hẹn góp phần làm nên thành công của chương trình Hoa Hậu Việt Nam năm nay.