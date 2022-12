Top 3 người đẹp tài năng Miss Vietnam đọ sắc cùng Hoa hậu Đỗ Hà

Trong chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, “Người đẹp tài năng” là vòng thi được đông đảo fan sắc đẹp mong chờ. Dù không bắt buộc, phần thi này vẫn nhận được nhiều lượt đăng ký tham gia, bởi đây là cơ hội để các người đẹp thể hiện tài năng, tạo ấn tượng với ban giám khảo.

Ba người đẹp xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo “Người đẹp tài năng” gồm Lê Nguyễn Ngọc Hằng (166), Hoàng Hương Giang (177), Trần Gia Hân (081). Cả ba tự tin thể hiện tài năng trước ban giám khảo và xuất sắc ghi tên vào danh sách “Người đẹp tài năng”.

Khoác lên mình những bộ trang phục của NTK Đỗ Long, đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng người đẹp Ngọc Hằng, Hương Giang, Gia Hân tự tin thể hiện phong thái sang trọng, nữ tính và quyến rũ trong bộ ảnh mới. Giữa không gian hiện đại của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Đỗ Thị Hà và ba người đẹp đã lưu giữ những khoảnh khắc xuất thần, thành công truyền tải tinh thần của bộ ảnh.

Trước đó trong buổi shooting, Ngọc Hằng, Hương Giang và Gia Hân nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Bên cạnh đó, ba thí sinh cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, khoe thần thái và khả năng tạo dáng ấn tượng trước ống kính.

Là người theo dõi các cô gái từ ngày đầu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà mong đợi họ tiếp tục phát huy thế mạnh trong top 35 vòng chung kết toàn quốc.

Trong vòng thi “Người đẹp tài năng” của Hoa hậu Việt Nam 2022, ba người đẹp ghi tên vào bảng thành tích nhờ kỹ năng hát, múa, đàn.

Cụ thể, thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng khoe giọng hát qua nhạc phẩm "Mẹ tôi”. Sinh năm 2003, đến từ TP.HCM và là sinh viên Đại học Western Sydney (cơ sở đào tạo ở Việt Nam), người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m cùng ba vòng chuẩn chỉnh. Đặc biệt, Ngọc Hằng từng đạt top 10 Miss World Vietnam 2022 và top 5 “Người đẹp biển” tại Hoa hậu Việt Nam. Trở lại Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đặt mục tiêu chinh phục vương miện.

Hoàng Hương Giang trình diễn bài múa trên nền nhạc ca khúc "Kẽo cà kẽo kẹt". Các động tác uyển chuyển của người đẹp nhận số điểm cao từ giám khảo. Cô sinh năm 2003, đến từ Bắc Giang và sở hữu vòng eo 57 cm - một trong những người có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi.

Tại vòng thi, Trần Gia Hân trình diễn tiết mục đàn violin bài "Triệu đóa hoa hồng". Người đẹp chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trước đây. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Gia Hân được xem là “làn gió mới”.

