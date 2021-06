Top 15 Hoa hậu Việt Nam Hà My được bạn trai cầu hôn

Phạm Ngọc Hà My cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn. Với người đẹp, kết hôn là có thêm người đồng hành trên chặng đường sắp tới.

Chia sẻ với Zing, Phạm Ngọc Hà My - nữ sinh từng gây chú ý khi tặng hoa cho cựu tổng thống Donald Trump - cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn vào ngày 19/6.

Hà My cho biết: "Vì tình hình dịch bệnh, chúng tôi chưa thể lên kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức lễ cưới". Theo chia sẻ từ Hà My, bạn trai cô quê ở Nghệ An, là giám đốc một công ty kinh doanh.

Trên trang cá nhân, Hà My cũng chia sẻ hình ảnh cầm tay bạn trai kèm dòng trạng thái: "Tuyên bố chốt deal. Cuộc chơi chưa kết thúc, chỉ là có thêm người đồng hành". Đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1996 nhắc tới chuyện tình cảm trên mạng trang cá nhân.

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp để lại lời chúc mừng cho hạnh phúc của Hà My và bạn trai.

Nữ sinh từng tặng hoa Donald Trump khoe ảnh được cầu hôn. Ảnh: NVCC.

Hiện, Hà My công tác tại VTV24. Ngoài vai trò MC, Hà My tham gia viết kịch bản, tổ chức sản xuất, biên tập, dựng hình cho một số bản tin như Nghĩ khác, Sống khác của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1.

Sau khi kết thúc việc học tại Học viện Ngoại giao, Hà My tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và vào đến top 15. Cô cũng từng đăng quang hoa khôi Press Green Beauty 2019 - cuộc thi dành riêng cho các nữ phóng viên.

Chia sẻ với Zing, cựu nữ sinh Học viện Ngoại giao cho biết cô cảm thấy hài lòng với những gì đang có và yêu công việc tại Đài truyền hình Việt Nam.

Đầu tháng 5, người đẹp 25 tuổi chia sẻ về việc bị khán giả nói lấy mác thi hoa hậu để vào VTV. "Sau cuộc thi hoa hậu, mình tuyệt vọng, chỉ ước gì hồi đó không đi thi", Hà My chia sẻ. Tuy vậy, cô nhận ra định kiến của công chúng sẽ không bao giờ biến mất. Đặc biệt, khi ở trong môi trường đầy cạnh tranh, việc người khác nhìn vào điểm yếu của bản thân là dễ hiểu nhưng cũng từ định kiến về "người đẹp đi thi hoa hậu để dễ vào VTV", Hà My có thêm động lực để ngày càng cố gắng.

"Việc mình mới vào một tổ chức, là người thiếu kinh nghiệm và mới bước ra từ một cuộc thi sắc đẹp, người khác hoài nghi về năng lực là điều không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng, mình có đủ can đảm để vượt qua định kiến và chứng minh mình không như những gì họ nghĩ", cô nói.

Khi còn là nữ sinh, Phạm Ngọc Hà My được lựa chọn là người tặng hoa cho cựu tổng thống Donald Trump khi ông tới Việt Nam dự hội nghị cấp cao APEC năm 2017. Từ đó đến nay, khán giả yêu mến luôn gọi Hà My với biệt danh "cô gái tặng hoa cho tổng thống D.Trump".