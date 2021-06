Top 10 phim tình cảm lãng mạn cho buổi hẹn hò ở nhà

Tình yêu là đề tài luôn được điện ảnh khai thác đa chiều. Có những mối tình cuồng nhiệt, ồn ào nhưng cũng có những chuyện tình yên ả và bình dị.

Tình yêu là đề tài luôn được điện ảnh khai thác đa chiều. Có những mối tình cuồng nhiệt, ồn ào nhưng cũng có những chuyện tình yên ả và bình dị.

Mùa giãn cách là cơ hội để các cặp đôi "hâm nóng tình cảm" tại nhà với những bộ phim thuộc thể loại romantic.

Zing đề cử 10 bộ phim tình cảm lãng mạn có rating IMDb cao, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.





Crazy Rich Asians (2018)

IMDb: 6.9/10 Thời lượng: 120 phút Cast: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh

Ảnh: Wired.

Nội dung:

Crazy Rich Asians là câu chuyện về nữ giáo sư Mỹ gốc Á Rachel. Nhân dịp được mời đến Singapore dự đám cưới, cô phát hiện gia đình bạn trai mình thuộc giới siêu giàu châu Á.

Lý do nên xem:

Kịch bản phim theo motif lọ lem - hoàng tử nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu

Hình ảnh về giới siêu giàu hiện lên xa hoa, hào nhoáng

Yếu tố văn hóa và sự khác biệt giữa phương Đông, phương Tây được thể hiện chi tiết

On Your Wedding Day (2018)

IMDb: 7.0/10 Thời lượng: 110 phút Cast: Park Bo-Young, Kim Young-kwang, Kang Ki-Young

Ảnh: Letterboxd.

Nội dung:

On Your Wedding Day xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Seung Hee và Woo Yeon. Quen nhau từ khi còn học trung học, anh chàng Woo Yeon đem lòng quý cô bạn của mình nhưng không dám bày tỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc khiến cả hai dần xa nhau. Cho đến ngày Woo Yeon nhận được thiệp mời đám cưới của Seung Hee.

Lý do nên xem:

Nội dung phim khắc họa mối tình đầu ngây thơ mà ai cũng từng trải qua

Thuộc thể loại hài - lãng mạn thích hợp thư giãn

Phản ứng hóa học ngọt lịm của bộ đôi Park Bo-Young, Kim Young-kwang

Love, Rosie (2014)

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 102 phút Cast: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke

Ảnh: Filmvandaag

Nội dung:

Nội dung của Love Rosie nhấn mạnh về tình yêu của đôi bạn thân vì nhiều biến cố mà rời xa nhau khi còn trẻ. 12 năm sau, họ gặp lại nhau nơi nước Mỹ xa xôi.

Lý do nên xem:

Đây là bộ phim làm nên tên tuổi của Lily Collins

Câu chuyện đẹp về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ

Phim gợi người xem nhớ về tuổi mới lớn với lần đầu bồng bột yêu

Me Before You (2016)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 106 phút Cast: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Ảnh: Film Geek Guy.

Nội dung:

Chàng tỉ phú trẻ tuổi William "Will" Traynor là một anh chàng giàu có, địa vị và học vấn cao. Anh dường như có tất cả trong tay cho đến khi gặp tai nạn giao thông và liệt toàn thân. Sự kiện này thay đổi cuộc đời anh, và rồi, anh gặp Louisa "Lou" Clark.

Lý do nên xem:

Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jojo Moyes

Tông màu ấm cùng phản ứng hóa học của hai diễn viên chính tạo cảm giác gần gũi, chân thật

Bản ost Photograph của Ed Sheeran đã trở thành "tình ca quốc dân" từ khi phim ra mắt

Palm Springs (2020)

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 90 phút Cast: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Ảnh: The New York Times.

Nội dung:

Palm Springs được đánh giá cao bởi nội dung về vòng lặp thời gian thú vị. Phim kể về Nyles và Sarah - hai người xa lạ tình cờ quen nhau trong một đám cưới. Vô tình bị hút vào một hố đen, mở mắt ra, họ thấy mình đang nằm trên giường vào buổi sáng ngày diễn ra đám cưới.

Lý do nên xem:

Một bộ phim tươi sáng phù hợp cho những người độc thân đang cảm thấy cô đơn

Plot twist diễn ra nhẹ nhàng, dễ hiểu

Thông điệp về tình yêu, hôn nhân, tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại

A Star is Born (2018)

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 136 phút Cast: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

Ảnh: The New Yorker

Nội dung:

A Star is Born xoay quanh chuyện tình của ca sĩ nhạc đồng quê Jack “Jackson” Maine và nữ nhạc sĩ nghiệp dư Ally. Vốn là một nghệ sĩ cô đơn chìm đắm trong men rượu, Jack tìm thấy tình yêu chân thành khi Ally xuất hiện. Dù vậy, sự nổi tiếng của Ally dần tạo thành rào cản vô hình, ngày càng đẩy hai người xa nhau.

Lý do nên xem:

Phim là dự án đầu tiên Lady Gaga giữ vai nữ chính

Câu chuyện tình đong đầy cảm xúc của Jack và Ally để lại trong lòng người yêu điện ảnh nhiều day dứt

Những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả qua giọng hát nội lực của Lady Gaga và tài tử Bradley Cooper

The Notebook (2004)

IMDb: 7.8/10 Thời lượng: 123 phút Cast: Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands,

Ảnh: Slash Film.

Nội dung:

The Notebook là chuyện tình giữa Noah và Allie kể từ lần đầu họ gặp nhau tại North Carolina vào thập niên 40. Trải qua sự ngăn trở của gia đình và nhiều biến cố trong cuộc đời, họ gặp và quyết định gắn bó với nhau mãi mãi.

Lý do nên xem:

Tình yêu trong phim được tôn vinh như một phép màu, sống mãi qua sinh, lão, bệnh, tử

Nội dung dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả Nicholas Sparks và vợ

Những cảnh quay vintage đẹp như tranh nơi miền Nam nước Mỹ

About Time (2013)

IMDb: 7.8/10 Thời lượng: 123 phút Cast: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

Ảnh: Letterboxd.

Nội dung:

About Time là bộ phim hài lãng mạn về Tim - chàng trai trẻ mới phát hiện ra rằng mình có khả năng du hành ngược thời gian. Tim dùng khả năng này để sửa chữa những sai lầm thường nhật, để tiến xa hơn trong sự nghiệp, và quan trọng nhất là để "cưa đổ crush".

Lý do nên xem:

Một phim rom-com chính hiệu với những câu đùa dí dỏm, nam chính tốt bụng, nhút nhát và nữ chính đáng yêu

Thông điệp sâu sắc về bạn bè, tình yêu khiến người xem không khỏi cảm động

Hơn thế, phim nhấn mạnh tình cảm gia đình đáng quý, đặc biệt là tình cha con

Call Me by Your Name (2017)

IMDb: 7.9/10 Thời lượng: 132 phút Cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Ảnh: The New Yorker.

Nội dung:

Bối cảnh của Call Me by Your Name diễn ra tại miền quê Italy thập niên 80. Nhân vật chính Elio là một chàng trai 17 tuổi ở cùng cha - vị giáo sư khảo cổ Perlman và mẹ. Một ngày nọ, Elio gặp gỡ Oliver - học giả trẻ người Mỹ. Cả hai dần thân thiết và bắt đầu cảm nhận mối liên kết đặc biệt giữa hai người.

Lý do nên xem:

Diễn biến cảm xúc và tâm tư của hai nhân vật chính được thể hiện tinh tế, tạo đồng cảm

Nước Ý hiện lên đẹp như tranh vẽ qua từng thước phim với nắng vàng, bầu trời xanh, những công trình lát đá, quán cà phê ngoài trời

Thông điệp mạnh mẽ về tình yêu - thứ không phân biệt khác hay đồng giới mà đến từ sự kết nối từ trong tâm hồn

La La Land (2016)

IMDb: 8.0/10 Thời lượng: 128 phút Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

Ảnh: The New York Times.

Nội dung:

La La Land kể về câu chuyện tình yêu giữa Mia và Sebastian. Họ gặp gỡ, yêu nhau và hy sinh cho nhau. Nhưng trên cả tình yêu nam nữ, họ đều là những người trẻ đang đi tìm bản thân, thiết tha với nghệ thuật và muốn sống trọn đam mê bằng bất cứ giá nào.

Lý do nên xem: