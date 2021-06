Top 10 phim kinh dị đáng xem trong kỳ giãn cách

Chẳng cần đi đâu xa, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng thời gian ở nhà với loạt phim kinh dị nổi tiếng.

Còn gì bằng một buổi tối nằm dài xem phim sau cả ngày làm việc tại nhà? Nếu bạn đã chán những bộ phim tình cảm nhiều nước mắt, Zing gợi ý 10 bộ phim kinh dị căng thẳng, nghẹt thở để bạn "đổi món". Danh sách được sắp xếp theo rating của IMDb.





Us: Chúng Ta (2019)

IMDb: 6.8/10 Thời lượng: 116 phút Cast: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss

Ảnh: Telegraph.

Nội dung:

Us kể về trận chiến sinh tồn giữa gia đình Adelaide, Gab với bản sao của chính họ - những người song trùng có đặc điểm là bộ đồng phục đỏ. Trong cuộc rượt đuổi, Adelaide nhận ra đây không phải lần đầu cô gặp nhóm người quái dị này.

Lý do nên xem:

Nội dung sáng tạo, không đi theo lối mòn của phim kinh dị với ác quỷ và jumpscare

Nhịp phim nhanh, tình huống thay đổi liên tục

Bên cạnh yếu tố kinh dị, phim còn khai thác các vấn đề chính trị, xã hội của nước Mỹ

___

Orphan: Tội Ác Tiềm Ẩn (2009)

IMDb: 7.0/10 Thời lượng: 123 phút Cast: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Esther, nhân vật chính của Orphan, được một gia đình nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ, hiểu chuyện, ít ai ngờ cô bé Esther 9 tuổi lại mang một bí ẩn và quá khứ khủng khiếp.

Lý do nên xem:

Orphan là một bộ phim kinh dị không có yếu tố ma quái. Tất cả những tình tiết ghê rợn đều được thể hiện bởi diễn viên nhí Isabelle Fuhrman

Nhân vật Esther vừa xinh, vừa tàn nhẫn, lạnh lùng gây ám ảnh người xem

Orphan: First Kill, phần tiền truyện của phim, dù chưa ấn định lịch chiếu nhưng đã nhận được sự mong chờ của fan điện ảnh

_____

Midsommar: Lễ Hội Đẫm Máu (2019)

IMDb: 7.1/10 Thời lượng: 148 phút Cast: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Sau thảm kịch gia đình, Dani Ardor xuất hiện những bất ổn tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và mối quan hệ với bạn trai Christian. Nhân dịp nghỉ hè, Dani cùng nhóm bạn nhận lời về quê nhà Christian ở Thụy Điển để tham dự lễ hội Hạ chí. Tuy nhiên, cộng đồng nơi Christian lớn lên lại có những phong tục kỳ lạ, có phần quái gở.

Lý do nên xem:

Không nhiều phim kinh dị có thể khai thác yếu tố dân gian như Midsommar

Nhiều phân đoạn có đủ yếu tố kinh - dị gây sốc, chỉ nên xem khi ở một mình

Xuyên suốt phim, khán giả thấy được diễn biến tâm lý của phụ nữ sau chia tay: từ dùng dằng, tan vỡ đến bình thản chấp nhận

_____

A Tale of Two Sisters: Câu Chuyện Hai Chị Em (2003)

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 114 phút Cast: Lim Soo-jung, Jung-ah Yum, Kim Kap-su

Ảnh: IMDb.

Nội dung:

A Tale Of Two Sisters - câu chuyện vừa đáng sợ, vừa đáng thương của hai chị em Soo Mi và Soo Yeon. Dọn đến sống cùng cha và mẹ kế, hai chị em bắt đầu đối diện với những chuyện rùng rợn trong căn nhà tăm tối.

Lý do nên xem:

Gần 20 năm qua, phim luôn được mệnh danh là một trong những bộ phim kinh dị ám ảnh nhất Hàn Quốc

Phim thuộc thể loại slow-burn, thích hợp với những ai thích dòng phim tâm lý, hồi hộp

Nội dung khó đoán với plot twist không ai ngờ tới

_____

Hereditary: Di Truyền (2018)

IMDb: 7.3/10 Thời lượng: 127 phút Cast: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne

Ảnh: Cate Young.

Nội dung:

Sự kiện bà ngoại Ellen qua đời đã mở ra cho gia đình Graham một chuỗi biến cố bất hạnh: người mẹ Annie đi điều trị tâm lý, cậu con trai Peter hút thuốc ngày một nhiều, cô con gái út Charlie có những hành động quái gở. Mối liên kết giữa họ lỏng lẻo đến mức đã có chỗ cho một thế lực hắc ám xen vào.

Lý do nên xem:

Phim không nhiều cảnh jump-scared nhưng "hù dọa" khán giả bằng các hình ảnh máu me và loạt suy nghĩ quái đản của các thành viên trong gia đình Graham

Ác quỷ trong Hereditary chạm được đến từng nỗi sợ của nhân vật và người xem dù ẩn mình hơn 2/3 phim

Kịch bản của Ari Aster liên kết chặt chẽ từng phân đoạn, hình ảnh tạo nên một "cái bẫy" nhốt khán giả trong sự căng thẳng đến cuối cùng

_____

The Others: Ngôi Nhà Ma (2001)

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 104 phút Cast: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

Ảnh: Naver.

Nội dung:

Phim kể về Grace Stewart, bà mẹ trẻ sống cùng hai con nhỏ trong căn biệt thự rộng lớn ở một hòn đảo hẻo lánh nước Anh. Vì cả hai con đều mắc chứng bệnh mẫn cảm với ánh sáng mặt trời, căn nhà Grace ở luôn được kéo rèm tối om. Câu chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi vào một buổi sáng, ba nhân vật lạ đến trước cửa nhà Grace, mong muốn được nhận làm người hầu.

Lý do nên xem:

The Others là tác phẩm kinh dị xuất sắc của thập niên 2000 của đạo diễn người Tây Ban Nha Alejandro Amenábar

Câu chuyện chỉ diễn ra trong bốn bức tường với những hiện tượng kỳ bí

Nét sắc sảo, quý phái của Nicole Kidman phù hợp với vai diễn một phụ nữ Anh Quốc chỉn chu, chuẩn mực

_____

The Skin I Live in: Tôi Sống Trong Tôi (2011)

IMDb: 7.6/10 Thời lượng: 120 phút Cast: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

The Skin I Live in xoay quanh Robert, bác sĩ chỉnh hình. Giam giữ một phụ nữ bí ẩn trong nhà, Robert lén lút thực hiện các cuộc giải phẫu bất hợp pháp trên người cô. Khi Zeca, em trai Robert, về nhà sau nhiều năm biệt tích, bí mật về gia đình họ cùng thân phận cô gái kia được tiết lộ.

Lý do nên xem:

Một trong những tác phẩm kinh dị Tây Ban Nha nhận được nhiều phản hồi tích cực trên IMDb

Nội dung mới lạ cùng cách kể chuyện chậm rãi, độc đáo

Twist đủ sáng tạo để khán giả bất ngờ

_____

Get out: Trốn Thoát (2017)

IMDb: 7.7/10 Thời lượng: 104 phút Cast: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

Ảnh: The New Yorker.

Nội dung:

Get out của đạo diễn Jordan Peele là một phim kinh dị châm biếm nạn phân biệt chủng tộc. Nội dung về màn ra mắt bố mẹ bạn gái của Chris Washington, một nhiếp ảnh gia người da màu. Tại gia đình bạn gái, Chris gặp người làm vườn Walter cùng cô hầu gái Georgina. Họ đều là người da màu như anh, nhưng hành động lại có phần kỳ quái khiến Chris bất an.

Lý do nên xem:

Kịch bản giật gân đánh thẳng vào vấn đề nhức nhối nhất nước Mỹ: nạn phân biệt chủng tộc

Phim mang gam màu sáng nhưng câu chuyện lại trái ngược hoàn toàn

Diễn viên của Get out không phải những cái tên đã thành danh, nhưng chính sự chân thật, ngây thơ của họ là yếu tố khiến khán giả "rợn tóc gáy"

_____

The Shining: Khách Sạn Ma Ám (1980)

IMDb: 8.4/10 Thời lượng: 146 phút Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Ảnh: Vanity Fair.

Nội dung:

Là một trong những phim kinh điển của dòng phim kinh dị, The Shining nói về quá trình nhân vật Jack Torrance hóa điên đến mức giết vợ con mình. Gia đình Jack được giao nhiệm vụ trông coi khách sạn Overlook - nơi vừa ngột ngạt, vừa có một quá khứ kinh hoàng.

Lý do nên xem:

The Shining được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, tác giả IT, Pet Sematary, The Shawshank Redemption

Phim mang đến trải nghiệm thực ảo lẫn lộn, nhấn mạnh vào tâm lý con người

Hiệu ứng âm thanh và phần nhạc nền độc nhất vô nhị góp phần đẩy mạch phim lên cao trào

_____

The Silence of the Lambs: Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (1991)

IMDb: 8.6/10 Thời lượng: 118 phút Cast: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney

Ảnh: Gamesradar.

Nội dung:

The Silence of the Lambs xoay quanh Clarice Starling, nữ sinh viên trường huấn luyện đặc vụ FBI. Để bắt một kẻ giết người hàng loạt có biệt danh "Buffalo Bill", cấp trên của Clarice gợi ý cô đến tham khảo ý kiến bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter, kẻ ăn thịt người đã bị giam giữ ở Bệnh viện tâm thần Maryland.

Lý do nên xem: