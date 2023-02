Top 10 nam nhân vật phản diện đẹp mã trong tiểu thuyết

Simon Doyle trong Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile) của Agatha Christie. Sự quyến rũ bề ngoài của Simon Doyle ru ngủ những người phụ nữ cả tin và mang lại cho độc giả một cảm giác an toàn giả tạo, nguy hiểm. Trong Death on the Nile, Simon Doyle đã vội vàng cắt đứt hôn ước với Jacqueline và kết hôn với người bạn giàu có Linnet của cô. Là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của Christie, Death on the Nile kể về một cô gái cay đắng bị phụ tình, một người chồng dường như hoàn hảo nhưng thực tế là không, và một thiếu nữ trẻ nhận được khối gia sản kếch xù. Ảnh: 20th Century Studios/Disney.