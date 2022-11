Top 10 Miss Grand 2022 tiếp tục gây tranh cãi vì livestream bán vàng

10 người đẹp của Miss Grand International 2022 tham gia livestream để bán vàng. Trước đó, Á hậu Roberta Tamondong và Pich Votey cũng quảng cáo khô gà.

Theo Komchadluek, top 10 Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vừa tham gia livestream bán vàng, vòng phong thủy cho một công ty trang sức ở Thái Lan. Các người đẹp diện đầm lộng lẫy, đeo nhiều trang sức bằng vàng, ngồi chung trong một căn phòng.

Sau khi được MC giới thiệu, top 10 lần lượt chia sẻ những câu chuyện trong quá trình thi Miss Grand International 2022 và thể hiện tình cảm với người hâm mộ ở Thái Lan.

Á hậu Roberta Tamondong chia sẻ cô luôn giữ được trạng thái tích cực, tràn đầy năng lượng trong suốt hành trình ở Miss Grand International 2022. Sau đó, người đẹp giơ cao hai vòng tay bằng vàng đang đeo và cho biết đây là "bùa hộ mệnh" của bản thân. Không dừng lại ở đó, Tamondong còn kêu gọi khán giả mua nhẫn vàng phong thủy để đạt được mục tiêu trong sự nghiệp, tình yêu và sức khỏe.

Top 10 Miss Grand International 2022 livestream bán vàng.

MC tiếp tục đặt câu hỏi về bí quyết thành công của top 10 tại Miss Grand International 2022. Các người đẹp đều tiết lộ nhờ vào vòng, dây chuyền vàng mua ở công ty trang sức kể trên.

Người đẹp Priscilla Londono (Colombia) chia sẻ trên livestream: "Chúng tôi có rất nhiều cách để cầu xin sự may mắn, thành công và phước lành. Chúng tôi tin vào Chúa, các vị thần linh và đặc biệt là đi nhà thờ. Bên cạnh đó, tôi cũng chọn đeo trang sức như sự phù hộ, đem lại may mắn cho bản thân. Như dây chuyền, vòng vàng có hình Chúa ở trên đó. Chúng tôi đeo nó vừa để may mắn, vừa như món đồ trang sức".

Việc top 10 Miss Grand International 2022 livestream bán vàng, vật phẩm phong thủy tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức MGI đang lợi dụng hình ảnh của dàn người đẹp. Thay vì đi làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, dự sự kiện cao cấp, các người đẹp lại thường xuyên livestream để bán hàng.

Các người đẹp trong buổi livestream.

Trước đó, Á hậu Roberta Tamondong và Pich Votey cũng phải livestream bán đồ khô cho ông Nawat.

Thời gian qua, Miss Grand International liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết, ông Nawat bị chỉ trích vì body shaming Thiên Ân. Tiếp đó, ban tổ chức cuộc thi gây bất ngờ khi thông báo đại diện Mauritius Yuvna Rinishta từ bỏ vị trí Á hậu 5 vì không đáp ứng được lịch trình công việc.

Tuy nhiên, Yuvna Rinishta phản bác. Cô cho biết chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào với ban tổ chức về việc trả lại vị trí Á hậu 5. Sau đó, người thay thế Yuvna Rinishta là Roberta Angela Tamondong (Philippines).