Top 10 mẫu xe được đấu giá cao nhất tại Monterey Car Week 2022

9. Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupe by Figoni et Falaschi đời 1938 (RM Sotheby's - 7.265.000 USD ): Chỉ 11 chiếc Talbot-Lago T150-C SS được chế tạo theo phong cách “New York” Teardrop bởi nhà coachbuild Figoni et Falaschi. Chiếc xe từng tham dự giải Le Mans 24 Hours năm 1939.