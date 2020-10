Top 10 King of Rap gồm những ai?

Lona: Kiều Loan không xuất sắc, đặc biệt nếu so với mặt bằng chung thí sinh trong chương trình. Tuy nhiên, so với vòng đầu tiên và ở vị trí một người mới, chơi rap vài tháng, Lona cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Với tập 11, Lona chứng tỏ sự nỗ lực, cố gắng của cô. Á hậu điều chỉnh tông tốt, chất giọng dễ nghe. Đặc biệt, Lona biến hóa hơn về flow và lyrics dí dỏm, có sự so sánh, ẩn dụ.