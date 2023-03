Top 10 cuốn sách về tầm nhìn của giới khoa học

To the Lighthouse của Virginia Woolf. Trong tác phẩm này, nhà thực vật học William Bankes đánh giá một bức tranh trừu tượng của người ở cùng nhà Lily Briscoe: “Nhân vật mẹ và con… có thể bị thu nhỏ lại thành một cái bóng màu tím”. Quan điểm của cả hai gây ấn tượng cho nhau và họ tiếp tục thảo luận về nhiều cách thức khác nhau để thể hiện con người, đồ vật và thực tế. To the Lighthouse kịch tính hóa một cuộc khủng hoảng về ý thức luận - làm thế nào thể hiện được tốt nhất cuộc sống trước mọi thứ bất ổn xung quanh.