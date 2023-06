Top 10 cuốn sách về kết nối với thiên nhiên

Phosphorescence: Once Awe, Wonder & Things That Sustain You When the World Goes Dark của Julia Baird. Cuốn sách này được lấy cảm hứng từ khung cảnh tuyệt vời tác giả được trải nghiệm tại những bãi biển quê hương ở Australia. Khi lướt sóng tại đây, tác giả đã được nhìn thấy ánh sáng lân quang do các sinh vật biển phát ra, màu xanh sáng, lấp lánh và sống động. Và khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo để rồi bị chìm trong bóng tối, Baird bắt đầu nhớ lại và muốn khám phá về những nguồn sáng. Từ các giá trị vật lý, triết học, con người, khung cảnh và trải nghiệm trong tự nhiên, tác giả chia sẻ những nguồn sáng của riêng mình và mời người đọc tự kiểm tra và khám phá. Ảnh: Amazon.