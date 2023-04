Top 10 cuốn sách hay và bất ngờ về tình dục

Beautiful World, Where are You của Sally Rooney. Khi bộ phim truyền hình chuyển thể từ cuốn Normal People của Rooney được phát hành trong thời gian phong tỏa, cảnh quan hệ tình dục đã được thảo luận rất nhiều. Nhưng cuốn Beautiful World, Where Are You có lẽ có đoạn mô tả hay nhất của Rooney về tình dục. Khi nói đến những người trẻ đẹp thông minh có một kiểu quan hệ tình dục mãnh liệt và tự nhận thức rất cụ thể. Ảnh: Amazon.