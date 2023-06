Top 10 cuốn sách công nghệ hay nhất mọi thời đại

Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace của Janet Murray. Tác giả Murray là người có ảnh hưởng rất lớn đối với cách công chúng nghĩ về trò chơi điện tử và web. Và Hamlet on the Holodeck là một chuyên luận lớn về khả năng tiềm tàng của máy tính, chia sẻ về các thí nghiệm giờ đã bị lãng quên cũng như việc thế giới công nghệ từ lâu đã chú ý tới các chatbot và mạng xã hội nhiều người tham gia. Ra mắt từ năm 1997, Hamlet on the Holodeck vẫn mang nhiều giá trị về cách con người đi tới bước phát triển hiện tại ra sao sau khi nổ ra nhiều tranh cãi về quyền lực của máy móc hay sự sa đà vào thế giới công nghệ. Ảnh: The Verge.