Tổng thư ký NATO: Lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ là chính đáng

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 12/6 nói rằng những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO là hợp lý.

"Đó là những lo ngại chính đáng, về khủng bố, về xuất khẩu vũ khí", ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong chuyến thăm tới nước này, Reuters đưa tin.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự phương Tây vào tháng trước, nhưng đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu hỗ trợ và chứa chấp các tay súng người Kurd ở Syria (YPG) và các nhóm khác mà Ankara coi là khủng bố.

Ông Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của NATO do vị trí chiến lược của họ trên biển Đen, nằm giữa châu Âu và Trung Đông.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ảnh: Reuters.

“Chúng ta phải nhớ và hiểu rằng không có đồng minh NATO nào hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Stoltenberg nói, phát âm tên đất nước theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye), vốn được Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Tayyip Erdogan ưa thích.

Ông Stoltenberg và ông Niinisto cho biết các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nhưng chưa có dấu hiệu tiến triển.

YPG - mà Ankara coi là một nguy cơ an ninh của đất nước - là lực lượng dân quân người Kurd có vũ trang đã dẫn đầu chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. YPG nhận được vũ khí và huấn luyện từ liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, và được quân đội từ Thụy Điển hỗ trợ.

Tuy nhiên, YPG cũng có mối liên hệ chặt chẽ với đảng Công nhân Kurd (PKK) - tổ chức đấu tranh vũ trang chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1980.