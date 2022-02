Tổng thống Zelensky: 'An ninh Ukraine là an ninh của toàn châu Âu'

Đó là phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz, giữa lúc phương Tây lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine trong những ngày tới.

Ông Olaf Scholz có chuyến công du đầu tiên đến Kiev ngày 14/2. Trong chuyến đi này, ông muốn trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về những cách Đức có thể giúp ổn định nền kinh tế nước này sau khi lo ngại về một cuộc chiến sắp xảy ra gây ảnh hưởng đến đồng tiền của đất nước.

Trả lời họp báo sau hai giờ đối thoại với người đồng cấp Ukraine, ông Scholz nói rằng Đức sát cánh chặt chẽ với Ukraine.

Thủ tướng Đức cảnh báo đây là thời điểm căng thẳng, nói rằng ông muốn hỗ trợ "những người đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ" của Ukraine, theo Sky News.

Ông Zelensky nói rằng Đức đồng ý điều quan trọng là phải đảm bảo chủ quyền Ukraine trước cuộc khủng hoảng.

"Không có lý do chính đáng cho các hoạt động (của Nga) ở biên giới Ukraine. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể thương lượng. Chúng tôi mong đợi Nga sẽ có những bước rõ ràng để giải quyết tình hình", ông Scholz trả lời trước báo giới, theo Guardian.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo sau buổi thảo luận ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine đánh giá cao việc ông Scholz nhấn mạnh vào sự đoàn kết, nhắc lại rằng chỉ khi hành động cùng nhau, các nước mới có thể bảo vệ Ukraine.

"Chúng ta thấy rằng leo thang xung đột là mối lo ngại lớn, và việc đảm bảo an ninh cho Ukraine có lợi cho tất cả, cho cả Liên minh châu Âu. An ninh Ukraine là an ninh của toàn châu Âu", ông Zelensky nói.

Cũng trong buổi thảo luận, Đức cam kết sẽ hỗ trợ thêm 150 triệu euro cho Ukraine, và xây dựng một bệnh viện tại nước này.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 14/2 cũng đề xuất Tổng thống Putin tiếp tục đối thoại với phương Tây, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh lo ngại Moscow có thể phát động tấn công Ukraine những ngày tới.