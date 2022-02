Tổng thống Ukraine kêu gọi toàn dân hát quốc ca, treo cờ vào ngày mai

Tổng thống Zelenskiy kêu gọi người Ukraine treo cờ và đồng thanh hát quốc ca vào ngày 16/2, ngày một số phương tiện truyền thông phương Tây nói là thời điểm Nga bắt đầu tấn công.

“Họ nói với chúng tôi rằng 16/2 sẽ là ngày xảy ra cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ biến ngày này trở thành ngày của sự đoàn kết”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói hôm 14/2. “Họ đang cố gắng khiến chúng tôi sợ hãi bằng cách đặt ra một ngày bắt đầu hành động quân sự. Vào ngày đó, chúng tôi sẽ treo cờ tổ quốc, đeo biểu ngữ màu vàng và xanh lam, và cho cả thế giới thấy sự đoàn kết của chúng tôi".

Một số phương tiện truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng ngày 16/2 là ngày Nga bắt đầu tấn công, Reuters đưa tin. Ông Zelenskiy từ lâu tin rằng Nga là mối đe dọa, nhưng cho rằng đồng minh phương Tây đang phóng đại quá mức về khả năng xảy ra một cuộc tấn công.

Mykhailo Podolyak, cố vấn chánh văn phòng tổng thống, nói rằng ông Zelenskiy phản ứng “với sự mỉa mai” trước các báo cáo của phương tiện truyền thông. Văn phòng của ông Zelenskiy công bố sắc lệnh kêu gọi tất cả làng mạc và thị trấn ở Ukraine treo cờ của đất nước vào ngày 16/2 và toàn quốc hát quốc ca lúc 10h. Sắc lệnh cũng kêu gọi tăng lương cho binh lính và lính biên phòng.

Thành viên của Lực lượng vũ trang Ukraine lái xe tăng trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Kharkiv ngày 10/2. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Mỹ cho biết họ không dự đoán về cuộc tấn công do Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh vào một ngày cụ thể, nhưng lặp đi lặp lại cảnh báo “nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Tuy nhiên, Điện Kremlin liên tục phủ nhận các cáo buộc của phương Tây.

Hôm 14/2, Nga đề nghị sẵn sàng tiếp tục trao đổi với phương Tây để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh. Trong cuộc trao đổi trên truyền hình, ông Putin đã hỏi Ngoại trưởng Sergei Lavrov liệu có cơ hội đạt được thỏa thuận để giải quyết những lo ngại về an ninh của Nga hay không, hay liệu nước này chỉ đang bị lôi vào các cuộc đàm phán quanh co.

“Theo tôi, có vẻ như khả năng (đối thoại) của chúng ta còn lâu mới cạn. Ở giai đoạn này, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục”, ông Lavrov nói.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko để ngỏ khả năng nhân nhượng trong đàm phán với Nga, dù khẳng định vẫn theo đuổi nguyện vọng gia nhập NATO.

"Để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng. Đây cũng là điều chúng tôi đang trao đổi với Nga", ông Prystaiko nói.