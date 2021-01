Tổng thống Trump giáng đòn phút chót vào UAV Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật ưu tiên loại bỏ các máy bay không người lái của Trung Quốc và đánh giá rủi ro an ninh nếu có.

Chỉ còn vài ngày trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Donald Trump vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, khi ông ký sắc lệnh mới yêu cầu loại bỏ các máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc ra khỏi phi đội UAV của chính phủ, Reuters đưa tin.

Ông Trump cũng yêu cầu các cơ quan đánh giá rủi ro an ninh từ việc sử dụng UAV do Trung Quốc sản xuất. Ông còn yêu cầu xem xét các nguy cơ về rò rỉ công nghệ và mất an ninh từ các công ty Trung Quốc, hoặc công ty các nước ngoài mà Mỹ xem là đối thủ.

Ông Trump yêu cầu loại bỏ UAV Trung Quốc khỏi phi đội máy bay không người lái của chính phủ Mỹ. Ảnh: Getty.

Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm SZ DJI Technology - nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới vào danh sách đen về kinh tế của chính phủ Mỹ, cùng hàng chục công ty Trung Quốc khác.

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Washington sắp chào đón một chính quyền mới, nhưng giới phân tích nhận định thương chiến giữa hai nước vẫn rất khốc liệt dưới thời tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trước đó, tờ Washington Post từng đưa ra cảnh báo về lỗ hổng an ninh trong ứng dụng điều khiển UAV do DJI của Trung Quốc phát triển. Họ đặt nghi vấn ứng dụng này có thể giúp chính quyền Trung Quốc thu thập thông tin dựa vào cảnh quay được của người dùng.