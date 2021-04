Tổng thống Philippines hủy phát biểu vì nhân viên mắc Covid-19

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hủy bỏ kế hoạch phát biểu hôm 7/4, sau khi hàng chục nhân viên của ông mắc Covid-19.

"Sự an toàn về thể chất của tổng thống vẫn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi", phát ngôn viên Harry Roque tuyên bố hôm 7/4. “Chúng tôi sẽ giảm thiểu mọi hoạt động có khả năng phơi nhiễm virus corona và gây nguy hiểm cho sự an toàn của tổng thống”.

Trước đó, Chuẩn tướng Jesus Durante cho biết Nhóm An ninh Tổng thống (PSG) đã ghi nhận 45 trường hợp mắc Covid-19. Hầu hết người mắc bệnh là nhân viên canh gác tại dinh tổng thống, theo Channel NewsAsia.

Ông Christopher Go, thượng nghị sĩ kiêm trợ lý thân cận nhất của ông Duterte, đã trấn an công chúng rằng sức khỏe tổng thống vẫn tốt. “Không có gì phải lo lắng”, ông Go nói. “Trên thực tế, chúng tôi đang ở cùng nhau và ông ấy vẫn tiếp tục làm việc”.

Trước đại dịch, Tổng thống Duterte, 76 tuổi, thường có lịch trình bận rộn. Mỗi ngày, ông tham gia hàng loạt sự kiện đông người và đứng phát biểu trước công chúng, thường là vào buổi trưa. Giờ đây, tổng thống chỉ phát biểu một lần trong tuần vào buổi tối.

Tổng thống Duterte, 76 tuổi, thường có lịch trình bận rộn. Ảnh: Philippine Star.

Đến nay, ông Duterte vẫn chưa được tiêm vaccine chống virus corona. Ông đang chờ chỉ dẫn của bác sĩ, song bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với vaccine của công ty Sinopharm của Trung Quốc.

Ông Duterte nằm trong nhóm người cao tuổi, có vấn đề về lưng, mắc chứng đau nửa đầu do tổn thương dây thần kinh, gặp vấn đề về thực quản và cổ họng. Tổng thống Philippines cũng mắc bệnh Buerger có thể gây tắc nghẽn mạch máu.

Philippines đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất. Tại thủ đô Manila, hệ thống bệnh viện dần quá tải trong khi số ca mắc Covid-19 lập kỷ lục mỗi ngày. Giới chức Philippines cũng đang xoay xở khi công tác triển khai vaccine bị đình trệ.

Trong những tuần gần đây, Philippines mỗi ngày ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân Covid-19, thậm chí vượt qua kỷ lục 15.000 ca mắc mới vào ngày 2/4. Tính đến ngày 7/4, nước này ghi nhận 819.164 ca mắc và 14.059 ca tử vong vì Covid-19, dẫn Worldometers.