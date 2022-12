Tổng thống Pháp chúc mừng tuyển Argentina

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron an ủi các cầu thủ sau trận thua Argentina. Ảnh: Reuters.

“Trước hết, chúng tôi rất buồn, rất thất vọng”, ông Macron nói với các phóng viên ở Qatar, AP đưa tin.

Ông cũng được nhìn thấy có cử chỉ an ủi Kylian Mbappe và các cầu thủ Pháp khác trên sân cỏ và cả ở trong phòng thay đồ, nói rằng “họ đã khiến tất cả chúng tôi tự hào và run lên vì phấn khích” trong suốt trận đấu.

Ông ca ngợi màn trình diễn "phi thường" của Mbappe và nhấn mạnh rằng anh mới 24 tuổi và là người hiếm hoi ở độ tuổi đó được chơi ở hai trận chung kết World Cup.

“Hoan hô Argentina, chúc mừng các cầu thủ Argentina và người dân của họ”, ông Macron nói sau khi diễn tả cảm xúc của mình khi xem trận đấu.

Tổng thống cho biết thêm các cầu thủ Pháp dự kiến trở lại đất nước vào ngày 19/12 và diễu hành xuống đại lộ Champs-Elysees ở Paris bất chấp trận thua.

Pháp từng là nhà vô địch World Cup 2018. Dù để mất cúp vàng vào tay Argentina trong mùa giải năm nay, đội tuyển vẫn nhận được số tiền thưởng lên tới 30 triệu USD .

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.