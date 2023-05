Tổng thống Mỹ và dàn sao thương tiếc huyền thoại âm nhạc Tina Turner

Khi biết tin huyền thoại âm nhạc Tina Turner qua đời ở tuổi 84, nhiều người bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của nữ nghệ sĩ Tina Turner đã thông báo tin buồn tới tất cả mọi người. "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Tina Turner. Bằng âm nhạc và niềm đam mê cuộc sống, bà đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.

Hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tất cả tác phẩm vĩ đại nhất trong âm nhạc. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình bà. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".

Huyền thoại âm nhạc Tina Turner

Trước thông tin về sự ra đi của nữ hoàng nhạc Rock & Roll, Nhà Trắng đăng thông cáo của Tổng thống Joe Biden về Tina Turner.

"Trước khi trở thành Nữ hoàng nhạc Rock & Roll, Tina Turner là con gái của một nông dân ở Tennessee. Khi còn nhỏ, cô đã hát trong dàn đồng ca nhà thờ trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm thành công nhất mọi thời đại.

Với 12 giải Grammy, Tina Turner là phụ nữ duy nhất giành chiến thắng các hạng mục nhạc pop, rock và R&B. Những bản hit mang tính biểu tượng của nữ ca sĩ gồm Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do with It sẽ được các thế hệ người hâm mộ trân trọng và hát vang.

Ngoài việc là tài năng một thời đã thay đổi nền âm nhạc Mỹ mãi mãi, sức mạnh cá nhân của Tina còn rất đáng chú ý. Vượt qua nghịch cảnh, thậm chí là bị lạm dụng, nữ ca sĩ đã xây dựng một sự nghiệp lâu đời, một cuộc sống và di sản hoàn toàn thuộc về cô ấy.

Jill (Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ - PV) và tôi xin gửi tình yêu và lời cầu nguyện đến Erwin, chồng của bà, những người thân trong gia đình Turner và những người hâm mộ trên khắp thế giới - những người đang thương tiếc người phụ nữ “đơn giản tuyệt vời nhất”.

Nữ diễn viên Angela Bassett thấy khó khăn khi phải nói lời tạm biệt Tina Turner.

Nữ diễn viên được đề cử Oscar Angela Bassett cũng xúc động chia sẻ thật khó khăn khi nói lời tạm biệt với Tina Turner - người phụ nữ dùng chính nỗi đau, sự tổn thương của mình như một phương tiện để giúp "thay đổi thế giới".

“Thông qua lòng dũng cảm, Tina kể câu chuyện của mình, cam kết đi theo con đường của cuộc đời, quyết tâm tạo ra một không gian trong âm nhạc riêng. Tina Turner cho người khác thấy một tương lai tươi đẹp tràn ngập tình yêu thương, lòng trắc ẩn và tự do sẽ như thế nào”, Angela bày tỏ.

Những lời cuối cùng bà nói với tôi đó là: Bạn không bao giờ bắt chước tôi. Thay vào đó, bạn đã đi sâu vào tâm hồn mình, tìm thấy Tina bên trong bạn. Tôi sẽ nhớ mãi những lời này trong suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi rất vinh dự được biết Tina Turner. Vì vậy ngày hôm nay, trong khi chúng tôi thương tiếc sự ra đi giọng ca mang tính biểu tượng này, bà đã cho chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi có thể yêu cầu. Tina Turner là một món quà. Hãy yên nghỉ, nữ hoàng trong lòng tôi!", nữ nghệ sĩ Angela Bassett bày tỏ.

Tina Turner là nguồn cảm hứng lớn với Beyonce.

Trong nhiều năm, ca sĩ Beyonce đã gọi Tina là nguồn cảm hứng lớn nhất của cô. Ca sĩ 42 tuổi cũng đã gửi một thông điệp chia buồn xúc động khi biết tin: “Nữ hoàng yêu dấu của tôi. Tôi yêu bà vô tận. Tôi rất biết ơn về nguồn cảm hứng của bà và tất cả những cách bà đã mở đường cho chúng tôi. Bà là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh và niềm đam mê. Tất cả chúng tôi đều rất may mắn được chứng kiến ​​lòng tốt và tinh thần cao đẹp của bà. Cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm”.