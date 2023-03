Tổng thống Indonesia cử chủ tịch PSSI tới gặp FIFA

“Cả chính phủ và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang cố gắng tìm ra phương án giải quyết. Tôi cử chủ tịch PSSI, Erick Thohir tới gặp các quan chức của FIFA để đưa ra giải pháp tốt nhất”, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, đưa ra tuyên bố chính thức vào hôm nay (28/3).

Tổng thống Joko Widodo sau đó nhắc lại việc Indonesia được FIFA chỉ định đăng cai VCK U20 World Cup 2023 và cho rằng đó là một vinh dự với đất nước xứ vạn đảo khi được giao trọng trách tổ chức một giải đấu lớn.

“Khi Indonesia được chỉ định làm chủ nhà, chúng tôi không biết đội nào sẽ tham dự, bởi vì các đội vẫn đang trong quá trình đá vòng loại. Phải tới tháng 7/2022, chúng tôi mới biết U20 Israel giành vé vào vòng chung kết", Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói tiếp.

Hôm 26/3, FIFA bất ngờ thông báo hủy buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2023 ở Bali vào ngày 31/3. Động thái của FIFA đưa ngay sau khi chính quyền Bali tuyên bố không tiếp đón đại diện cũng như đội U20 Israel đến vùng quản lý của mình.

Ngoài việc hủy lễ bốc thăm vòng bảng, FIFA cũng xóa ca khúc chính thức của U20 World Cup 2023 là “Glorious” trên website và tài khoản Instagram của mình.

Bài hát nói trên do các ca sĩ Lyodra, Tiara Andinini và Ziva Magnolya thể hiện và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các CĐV xứ vạn đảo. Truyền thông Indonesia lo ngại FIFA có thể hủy bỏ vòng chung kết U20 World Cup 2023 tổ chức ở nước này.

U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng ở 6 sân vận động. Với tư cách là chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết. U20 Việt Nam không vượt qua vòng bảng ở Uzbekistan nên không có vé tham dự.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.